L'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) sera dirigée dès le 1er janvier par Emilia Frangos. Cette spécialiste en médecine interne, avec une formation approfondie en gériatrie, succèdera à Marie Da Roxa, qui partira en retraite anticipée.

L'Institution genevoise de maintien à domicile sera dirigée dès le 1er janvier par Emilia Frangos, une spécialiste en médecine interne avec une formation approfondie en gériatrie (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le Conseil d'Etat a annoncé mercredi avoir approuvé la nomination d'Emilia Frangos, proposée par le Conseil d'administration de l'IMAD. Directrice du service de médecine interne et de réadaptation à l'hôpital de Loëx et à la clinique de Joli-Mont, au sein du département de réadaptation et gériatrie, elle est aussi active dans l'enseignement et la formation.

Mme Frangos a une grande expérience de gestion d'établissements hospitaliers et une connaissance du réseau de soins genevois. Sous sa responsabilité et en collaboration avec l'IMAD, le site de Loëx a été précurseur d'un itinéraire clinique de réadaptation gériatrique permettant aux patients fragiles de bénéficier d'une meilleure prise en charge continue entre l'hôpital et la maison, écrit le gouvernement.