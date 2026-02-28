  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Navires de guerre et avions de combat L'important déploiement militaire américain au Moyen-Orient

ATS

28.2.2026 - 13:27

L'importante concentration de moyens militaires américains au Moyen-Orient, dont des navires de guerre, des avions de combat et des systèmes de ravitaillement, offre aux Etats-Unis la possibilité d'une opération prolongée contre l'Iran, qu'ils ont commencé à frapper samedi.

Washington a déployé actuellement au Moyen-Orient navires et avions de guerre par dizaines.
Washington a déployé actuellement au Moyen-Orient navires et avions de guerre par dizaines.
AFP

Keystone-SDA

28.02.2026, 13:27

Voici les principaux moyens militaires américains déployés dans la région, après l'annonce de frappes américaines visant selon le président Donald Trump les forces navales et les capacités de missiles de Téhéran.

Le président américain a annoncé que les Etats-Unis avaient lancé des «opérations de combat majeures» contre l'Iran et appelé le peuple iranien à «s'emparer» du pouvoir. Il avait menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissaient pas à un accord sur le programme nucléaire iranien.

La présence d'une «telle puissance de feu (...) dans la région crée une dynamique en soi. C'est parfois un peu difficile de la freiner et de dire: 'C'est tout, on ne fait rien'», explique Susan Ziadeh, une analyste au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).

«Votre seule chance pour des générations à venir». Trump appelle les Iraniens à se soulever contre le régime

«Votre seule chance pour des générations à venir»Trump appelle les Iraniens à se soulever contre le régime

Washington a déployé actuellement au Moyen-Orient navires et avions de guerre par dizaines. Et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases militaires à travers la région, certaines potentiellement vulnérables en cas de contre-attaque iranienne.

Forces navales

L'armée américaine compte actuellement une douzaine de navires de guerre au Moyen-Orient: un porte-avions, le Abraham Lincoln, arrivé fin janvier, neuf destroyers et trois frégates légères, selon un responsable américain.

Le plus grand porte-avions au monde, le Gerald Ford, croise en Méditerranée, après que Donald Trump a ordonné son déploiement dans la région mi-février. Il est accompagné par trois destroyers.

Le porte-avions a embarqué des vivres, du carburant et des munitions dans la baie de Souda, sur l'île grecque de Crète, au début de la semaine, puis a quitté le port jeudi. Des images satellitaires l'ont montré le lendemain à plusieurs centaines de milles à l'ouest du port israélien de Haïfa.

«Eliminer des menaces imminentes». Trump annonce avoir lancé des «opérations de combat majeures» contre l'Iran

«Eliminer des menaces imminentes»Trump annonce avoir lancé des «opérations de combat majeures» contre l'Iran

Il est rare que deux porte-avions américains, qui transportent des dizaines d'avions de combat et opèrent avec des milliers de marins à bord, soient dépêchés en même temps au Moyen-Orient. Mais cela avait déjà été le cas en juin dernier, quand Donald Trump avait décidé de frappes aériennes contre trois sites nucléaires iraniens pendant la guerre de 12 jours déclenchée par Israël.

Forces aériennes

Les Etats-Unis ont également mobilisé une flotte aérienne d'envergure au Moyen-Orient, selon des comptes X spécialisés et le site de suivi de vol Flightradar24.

Elle comprend des avions de combat furtifs F-22 Raptor, des avions furtifs F-35 Lightning, des avions de combat F-15 et F-16, et des avions ravitailleurs KC-135 pour assister leurs opérations.

Les États-Unis auraient également renforcé leurs systèmes de défense aérienne terrestres au Moyen-Orient, tandis que les nombreux destroyers lance-missiles présents dans la région assurent des capacités de défense aérienne en mer.

Eclairage. Frappes contre l'Iran : qui sont les principaux acteurs du conflit?

EclairageFrappes contre l'Iran : qui sont les principaux acteurs du conflit?

Forces américaines sur des bases

Bien que les forces terrestres ne devraient pas prendre part à des actions offensives contre l'Iran, les États-Unis disposent de plusieurs dizaines de milliers de militaires stationnés sur des bases au Moyen-Orient, potentiellement vulnérables à une contre-attaque.

Ainsi, un centre du quartier général de la cinquième flotte américaine à Bahreïn a été touché samedi par une «attaque de missile», ont annoncé les autorités du pays.

Téhéran avait lancé des missiles contre une base américaine au Qatar après que Washington avait frappé trois sites nucléaires iraniens en juin 2025, mais ils ont été abattus par les défenses aériennes.

Les plus lus

Ce que l’on sait des attaques coordonnées des États-Unis et d’Israël
Hégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !
La Grèce manifeste sa colère trois ans après la collision ferroviaire
«Une Suisse à 10 millions» : Beat Jans monte au front contre le projet de l’UDC
Le football durcit le ton contre les simulations et le gain de temps
Bolivie : un avion rempli de billets s’écrase, scène de chaos autour de l’épave