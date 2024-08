Des «milliers» de soldats ukrainiens participent à l'incursion dans la région russe de Koursk qui vise à «étirer» les forces du Kremlin et à «déstabiliser la situation en Russie», a déclaré samedi soir à l'AFP un haut responsable ukrainien dans le secteur de la sécurité.

Mercredi, l'armée russe a déclaré que l'Ukraine avait envoyé un millier de ses soldats pour son incursion dans la région de Koursk, opération d'une ampleur inédite et qui intervient deux ans et demi après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

«Nous sommes à l'offensive. L'objectif est d'étirer les positions de l'ennemi, de lui infliger des pertes maximum, de déstabiliser la situation en Russie – car ils sont incapables de protéger leur propres frontières – et de déplacer la guerre sur le territoire russe», a déclaré ce responsable s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Mercredi, l'armée russe a déclaré que l'Ukraine avait envoyé un millier de ses soldats pour son incursion dans la région de Koursk, opération d'une ampleur inédite et qui intervient deux ans et demi après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

«Il y en a beaucoup plus», a retorqué le responsable ukrainien, en estimant leur nombre à «des milliers».

Silence

Pendant des jours, les autorités ukrainiennes ont gardé un silence quasi-total sur cette offensive qui semble avoir pris le Kremlin au dépourvu et permis aux Ukrainiens de pénétrer, selon des analystes, sur au moins une quinzaine de kilomètres en profondeur dans le territoire russe.

Pour la première fois, le président Volodymyr Zelensky a évoqué à demi-mot cette opération dans son allocution quotidienne samedi soir, affirmant que Kiev cherchait à «déplacer la guerre» en Russie.

Une attaque surprise, qui, selon le responsable ukrainien interrogé samedi soir par l'AFP, a remonté le moral de la société et de l'armée ukrianiennes épuisées par deux ans et demi d'invasion russe.

«C'est une très bonne opération» qui «a pris les Russes au dépourvu» et «a vraiment renforcé notre moral, celui de l'armée ukrainienne, de l'Etat et de la société», a déclaré ce responsable. Après des mois de retraites sur le front Est, «cette opération a montré que nous pouvons attaquer et avancer».

Une voiture brûlée devant un immeuble endommagé par des tirs d'obus ukrainiens à Koursk. KEYSTONE

Offensive russe pas affaiblie

Selon cette source, l'incursion n'a toutefois pas, pour l'instant, entraîné d'affaiblissement de l'offensive russe dans l'Est de l'Ukraine, où les troupes du Kremlin, plus nombreuses et mieux équipées, grignottent du terrain depuis des mois.

«En principe, la situation n'a pas changé. Leur pression dans l'Est continue, ils ne retirent pas leurs troupes de cette zone» même si «l'intensité des attaques russes dans l'Est a un tout petit peu baissé», a indiqué ce responsable ukrainien.

Il a assuré que l'Ukraine respectait «strictement le droit humanitaire» international lors de son incursion en Russie.

«Il est très important que l'Ukraine ne viole aucune convention, nous respectons strictement le droit humanitaire: nous n'exécutons pas les prisonniers, nous ne violons pas les femmes, nous ne pillons pas», a soutenu ce responsable.

«Boutcha, Irpine – tout cela n'a pas lieu et n'aura pas lieu», a-t-il ajouté en référence aux atrocités imputées aux troupes russes dans ces villes ukrainiennes début 2022.

