  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Infiltrés, termites» L'Inde a expulsé près de 5000 Bangladais en un mois

ATS

8.6.2026 - 09:25

L'Inde a expulsé près de 5000 Bangladais depuis que le parti nationaliste hindou du premier ministre Narendra Modi est arrivé au pouvoir dans l'Etat du Bengale-Occidental à l'issue d'une élection le mois dernier, selon les données officielles.

Le premier ministre Narendra Modi (à g.) en companie de Suvendu Adhikari (homme politique actif dans la région du Bengale-Occidentaé).
Le premier ministre Narendra Modi (à g.) en companie de Suvendu Adhikari (homme politique actif dans la région du Bengale-Occidentaé).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.06.2026, 09:25

Le premier ministre de l'Etat du Bengale-Occidental, Suvendu Adhikari, a indiqué que son gouvernement avait mis en place des centres de rétention depuis son arrivée au pouvoir en mai. «Depuis (l'établissement) de ces centres, 4800 infiltrés bangladais ont été expulsés jusqu'à présent», a-t-il déclaré dimanche.

«Nous avons commencé à expulser les infiltrés bangladais qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur la modification de la citoyenneté», a déclaré M. Adhikari. «836 autres personnes se trouvent actuellement dans les centres de rétention (...) Nous prenons des dispositions pour les expulser prochainement», a précisé M. Adhikari.

Au Bengale-Occidental (est), Etat indien frontalier du Bangladesh longtemps fief de l'opposition, le Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi a remporté début mai les élections en défendant notamment une ligne dure visant à «détecter, interpeller et expulser» les migrants en situation irrégulière.

«Termites»

La droite indienne soutient de longue date que l'immigration clandestine représente une menace pour la sécurité nationale et modifie la démographie dans les Etats frontaliers du pays. De hauts responsables du BJP n'ont pas hésité à qualifier les migrants Bangladais de «termites» ou d'«infiltrés».

Des critiques estiment que la rhétorique et les politiques du BJP ont renforcé le sentiment de malaise et la marginalisation des quelque 200 millions de musulmans indiens.

Les relations entre l'Inde et le Bangladesh, pays à majorité musulmane, se sont détériorées après les émeutes meutrières de 2024 qui ont causé la chute de la Première ministre de l'époque, Sheikh Hasina, une alliée de New Delhi, qui s'est réfugiée en Inde.

La victoire du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et de sa tête de liste Tarique Rahman (devenu Premier ministre) aux législatives de février ont permis aux relations de se réchauffer. Les chefs des forces frontalières du Bangladesh et de l'Inde doivent se rencontrer lundi à New Delhi.

Les plus lus

Violences sexuelles : le chanteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue
L’aigle bicéphale revient rôder autour de la Nati, l’ASF réagit
Trump confronté à une opposition républicaine croissante
Pierre Gasly anéanti : «Je ne vis pas pour me faire voler...»
«J’ai réalisé en voyant mon père lever les bras, ça m'a frappé»
Les médecins suisses sont toujours autant épuisés, aux dépens des patients