De responsables de la sécurité indiens et iraniens se sont rencontrés lundi à New Delhi, en marge d'une réunion des BRICS à laquelle participait le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

L'Inde entretient depuis longtemps des relations cordiales avec l'Iran, tout en veillant à un équilibre délicat dans ses relations avec les États-Unis, notamment au cours des dernières semaines. IMAGO/ANI News

Keystone-SDA ATS

Le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde, Ajit Doval, a rencontré Ghadir Nezamipour, haut responsable iranien du Conseil suprême de sécurité nationale, et a discuté de la situation au Moyen-Orient, ainsi que des relations indo-iraniennes, a précisé le ministère indien des Affaires étrangères.

L'Inde entretient depuis longtemps des relations cordiales avec l'Iran, tout en veillant à un équilibre délicat dans ses relations avec les États-Unis, notamment au cours des dernières semaines.

L'Inde est fortement dépendante des importations d'énergie et ses approvisionnements en carburant ont été durement touchés pendant la guerre opposant les Etats-Unis et Israël à l'Iran.

L'ambassade d'Iran à New Delhi a indiqué sur X que M. Nezamipour avait également rencontré M. Wang, avec lequel il a discuté de la mise en oeuvre de l'accord de paix et a exprimé la gratitude de Téhéran pour le soutien politique de la Chine.

Wang Yi a déclaré à Nezamipour que la Chine «soutient l'Iran dans la sauvegarde de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa dignité nationale», selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères à Pékin.

La Chine se félicite également de «l'ouverture de consultations de suivi» entre Téhéran et Washington, a-t-il ajouté. «La Chine est disposée à oeuvrer avec l'Iran pour renforcer les échanges de haut niveau, consolider la confiance politique mutuelle et approfondir la coopération pratique, garantissant ainsi le développement stable et durable des relations bilatérales», a affirmé Wang Yi.

D'autres représentants des BRICS, dont la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil, sont également présents à New Delhi. Le ministère des Affaires étrangères à New Delhi a indiqué la semaine dernière que la réunion des BRICS serait axée sur les «défis de sécurité non traditionnels».

«Les participants discuteront de l'évolution rapide des défis en matière de sécurité nationale, ainsi que du rôle des nouvelles technologies face aux menaces émergentes», a précisé le ministère.

La dernière visite de Wang à New Delhi remonte à août 2025. Les relations entre New Delhi et Pékin se sont lentement améliorées depuis les affrontements de juin 2020 qui ont coûté la vie à 20 soldats indiens et à au moins quatre soldats chinois le long de leur frontière himalayenne contestée.