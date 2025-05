Le cessez-le-feu est en vigueur jusqu'à dimanche. ATS

Les hauts-gradés des armées indienne et pakistanaise se sont parlé mercredi et jeudi et ont convenu de prolonger leur cessez-le-feu jusqu'à dimanche. C'est ce qu'a dit jeudi le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar devant le Sénat.

Keystone-SDA ATS

Evoquant des «communications d'armée à armée», M. Dar, également vice-Premier ministre, a affirmé qu'"aujourd'hui, nous avons eu une conversation et le cessez-le-feu est jusqu'au 18 mai».