«Un grand pas en avant» L'Inde n'achètera plus de pétrole russe, assure Trump

ATS

16.10.2025 - 01:01

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que le premier ministre indien, Narendra Modi, lui avait promis que New Delhi cesserait d'acheter du pétrole russe. Washington a imposé des droits de douane punitifs de 50% sur les produits indiens.

Le président américain a imposé le 27 août un taux de 50% aux exportations indiennes en représailles aux achats par New Delhi de pétrole russe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.10.2025, 01:01

«J'étais mécontent que l'Inde achète du pétrole et il m'a assuré aujourd'hui qu'ils n'achèteraient pas de pétrole à la Russie», a déclaré le dirigeant républicain dans le bureau ovale en réponse à une question de la presse. «C'est un grand pas en avant. Maintenant, je dois convaincre la Chine d'en faire de même», a-t-il ajouté.

Le président américain a précisé que «vous ne pouvez pas le faire immédiatement. C'est un processus qui prend un peu de temps, mais il sera bientôt terminé». L'Inde n'a pas confirmé dans l'immédiat.

Le premier ministre indien a cependant rencontré samedi dernier le nouvel ambassadeur des Etats-Unis, Sergio Gor, un proche de Donald Trump, quelques heures après son arrivée à New Delhi.

Le président américain a imposé le 27 août un taux de 50% aux exportations indiennes en représailles aux achats par New Delhi de pétrole russe, dont il juge que le produit nourrit la guerre engagée par le président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Les Etats-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Inde.

