Le Premier ministre du Qatar a déclaré dimanche que l'instrumentalisation du détroit d'Ormuz ne ferait qu'«aggraver la crise», lors d'un entretien téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

l'instrumentalisation du détroit d'Ormuz ne ferait qu'«aggraver la crise» (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani a estimé que «la fermeture ou l'utilisation du détroit d'Ormuz comme moyen de pression ne ferait qu'aggraver la crise» au Moyen-Orient, a rapporté le ministère des Affaires étrangères du Qatar dans un communiqué.

Lors de son entretien avec M. Araghchi, le Premier ministre a également affirmé que le concept de libre navigation ne pouvait pas faire l'objet de «compromis», après que Doha a fait état d'une attaque de drone contre un navire commercial dans ses eaux territoriales.