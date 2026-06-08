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En guise d'«avertissement» L'Iran a tiré «près de 30 missiles» sur Israël depuis dimanche soir

ATS

8.6.2026 - 12:08

L'Iran a tiré «près de 30 missiles balistiques» sur Israël depuis dimanche soir, a déclaré lundi à la mi-journée un responsable militaire israélien.

En représailles, Israël a également attaqué l'Iran.
En représailles, Israël a également attaqué l'Iran.
AFP

Keystone-SDA

08.06.2026, 12:08

«Ils ont tiré près de 30 missiles balistiques vers Israël et les Houthis (rebelles yéménites) en ont ajouté deux de plus, dont l'un est tombé» avant d'atteindre Israël, a déclaré cet officier sous couvert d'anonymat, lors d'un point de presse avec des journalistes étrangers. Ces tirs n'ont fait aucun blessé, selon les secours israéliens.

L'armée avait plus tôt indiqué avoir frappé et détruit en Iran des systèmes de défense et avoir visé le complexe pétrochimique de Mahshahr, ville portuaire du sud-ouest du pays donnant sur le Golfe. «Dans ce complexe, des matériaux chimiques sont produits et utilisés pour des missiles balistiques tirés en direction de l'Etat d'Israël», a affirmé le responsable.

Les frappes israéliennes font suite à celles de l'Iran contre Israël dimanche soir. Téhéran avait dit viser Israël en guise d'«avertissement», après des bombardements israéliens sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien.

Moyen-Orient. Israël et l'Iran s'attaquent pour la première fois depuis la trêve

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Le président américain Donald Trump, qui n'a pas caché ces derniers jours ses désaccords avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avait appelé Israël à ne pas riposter aux tirs iraniens, selon le site américain Axios.

«Au cours de la dernière journée, le chef d'état-major de Tsahal (armée israélienne, NDLR) s'est entretenu à deux reprises avec le commandant du Centcom et ils discutent de la situation», a indiqué le responsable militaire israélien, en référence au commandement américain pour la région, sans plus de précision.

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