L'Iran accuse Washington d'avoir fait échouer les pourparlers

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accusé lundi Washington d'avoir fait échouer leurs pourparlers de paix, à l'occasion d'une visite en Russie. Le président Vladimir Poutine l'a assuré de son soutien pour mettre un terme à la guerre.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les tentatives de relance des discussions sur le cessez-le-feu et la réouverture à la navigation du détroit d'Ormuz – ébauchées début avril à Islamabad – ont jusqu'ici échoué face à la fermeté affichée par Washington et Téhéran.

«Les approches américaines ont fait que le précédent cycle de négociations, malgré des progrès, n'a pas atteint ses objectifs en raison d'exigences excessives», a dénoncé Abbas Araghchi à son arrivée à Saint-Pétersbourg (nord-ouest).

Depuis qu'a débuté la guerre au Moyen-Orient fin février, le monde a «compris la véritable puissance de l'Iran» et «il est devenu évident que la République islamique est un système stable, robuste et puissant», a-t-il affirmé au président Poutine, selon la télévision d'État russe.

Bientôt trois semaines après le cessez-le-feu obtenu au terme de 40 jours d'hostilités entre l'Iran et Israël allié aux États-Unis, Moscou reste l'un des principaux soutiens de la République islamique.

La Russie fera «tout» pour que «la paix puisse être obtenue le plus rapidement possible», a assuré le président Poutine, cité par les médias d'État russes.

Il a affirmé que Moscou avait l'intention de «continuer sa relation stratégique» avec Téhéran, saluant la «bravoure» et l'"héroïsme» du peuple iranien se battant pour «son indépendance».

Réunion de crise

Côté américain, le président Donald Trump va tenir lundi une réunion de crise, d'après des médias locaux.

Selon un article du site Axios, l'Iran a transmis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre, et, à une date ultérieure seulement, négocier sur le dossier nucléaire. Un article qu'a relayé l'agence officielle Irna sur Telegram.

D'après l'agence iranienne Fars, Téhéran a envoyé via le Pakistan des «messages écrits» à Washington sur ses «lignes rouges» concernant son programme nucléaire et le détroit d'Ormuz.

«Effrayant»

A défaut de rencontrer des émissaires américains, Abbas Araghchi est en tournée diplomatique. Entre deux escales au Pakistan, il s'est entretenu dimanche à Oman avec le sultan Haitham ben Tariq.

«En tant que seuls États riverains d'Ormuz, nous nous sommes focalisés sur les moyens d'assurer un transit sûr, dans l'intérêt de tous nos chers voisins et du monde entier», a écrit M. Araghchi sur X après cette rencontre.

Un projet de loi iranien prévoit que le stratégique détroit soit placé sous l'autorité des forces armées iraniennes, a rapporté Ebrahim Azizi, président de la commission du Parlement sur la sécurité nationale.

Selon ce texte, les navires israéliens auraient interdiction d'y transiter et des droits de passage devraient être acquittés en rials iraniens.

Le chef de l'agence maritime de l'ONU Arsenio Dominguez a réaffirmé lundi qu'il n'existait «aucune base légale» pour une telle mesure «sur les détroits utilisés pour la navigation internationale».

Avant la guerre, 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux passait par le détroit, aujourd'hui soumis à un double blocus des belligérants, avec de lourdes conséquences sur l'économie mondiale.

A Téhéran, «la situation est devenue effrayante», témoigne Farshad, un chef d'entreprise de 41 ans.

«Les gens sont choqués de ne pas avoir d'argent pour acheter quoi que ce soit ou pour manger», dit-il à l'AFP. «Mes amis demandent des prêts autour d'eux juste pour s'en sortir».

Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sécurité maritime doit avoir lieu lundi soir à New York.

«Cycle d'instabilité»

Sur le front libanais, l'armée israélienne a dit frapper des positions du Hezbollah pro-iranien dans l'est du pays.

Des frappes dans le sud dimanche avaient fait 14 morts, dont deux enfants, bilan quotidien le plus lourd depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu il y a dix jours.

Le chef du mouvement chiite Naïm Qassem a réaffirmé son refus des négociations directes prévues entre Beyrouth et Israël, estimant qu'elles risquaient d'entraîner le Liban dans un «cycle d'instabilité».

«La trahison est d'entraîner le pays dans une guerre au profit d'intérêts étrangers», a rétorqué le président libanais Joseph Aoun, promettant qu'il refuserait tout accord «humiliant» avec Israël.

De son côté, le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé lundi que le chef du Hezbollah «joue avec le feu», ce qui va «brûler le Liban».

Israël et le Hezbollah s'accusent mutuellement de violer la trêve, dont Donald Trump avait annoncé jeudi la prolongation pour trois semaines.

Les autorités libanaises ont recensé au moins 36 morts dans des opérations israéliennes depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 17 avril.

Plus de 2500 personnes ont été tuées au Liban depuis que le Hezbollah a relancé les hostilités le 2 mars, ainsi que 16 soldats israéliens, selon des sources officielles de chaque côté.