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Suite au blocus L'Iran affirme avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz

ATS

18.4.2026 - 10:57

L'Iran a annoncé samedi reprendre «le strict contrôle» du détroit d'Ormuz en réaction à la poursuite du blocus américain des ports iraniens. Téhéran revient ainsi sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime essentielle pour le commerce d'hydrocarbures.

L'Iran a annoncé samedi reprendre «le strict contrôle» du détroit d'Ormuz en réaction à la poursuite du blocus américain des ports iraniens (archives).
L'Iran a annoncé samedi reprendre «le strict contrôle» du détroit d'Ormuz en réaction à la poursuite du blocus américain des ports iraniens (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.04.2026, 10:57

18.04.2026, 11:05

L'Iran avait «accepté de bonne foi d'autoriser le passage d'un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux», mais les Américains, violant leur engagement, «continuent de se livrer à des actes de piraterie sous couvert du soi-disant blocus», a dénoncé le commandement des forces armées iraniennes Khatam Al-Anbiya dans un communiqué relayé par la télévision d'État.

«Pour cette raison, le contrôle du détroit d'Ormuz est revenu à son état antérieur, et ce passage stratégique est désormais placé sous le contrôle strict» de l'Iran, a-t-il ajouté.

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