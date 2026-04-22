L'Iran a annoncé mercredi avoir saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz, au coeur du bras de fer avec Washington. Une annonce faite quelques heures après la prolongation de la trêve décidée unilatéralement par Donald Trump.

Une vue d'ensemble montre une rue déserte et fermée menant à la résidence présidentielle à Islamabad, le 22 avril 2026. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a remercié le président américain Donald Trump le 22 avril d'avoir prolongé un cessez-le-feu avec l'Iran qui était sur le point d'expirer, et a exhorté les deux parties à poursuivre les pourparlers. (Photo : Aamir QURESHI / AFP) AFP

Keystone-SDA ATS

Le pouvoir iranien ne s'est toujours pas exprimé sur cette prolongation. Mais Téhéran en «étudie différents aspects», selon la télévision d'Etat iranienne.

Côté américain, le président a jugé «possible» une reprise des discussions entre les belligérants dans les prochains jours. «C'est possible! Président DJT», a-t-il écrit en réponse à un texto d'une journaliste du New York Post, qui l'interrogeait sur la probabilité que des discussions se tiennent dans les prochaines «36 à 72 heures», soit d'ici vendredi.

En attendant, la tension reste forte dans le détroit d'Ormuz, passage crucial pour le transport mondial d'hydrocarbures et enjeu majeur du conflit déclenché le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont annoncé avoir intercepté deux navires qui tentaient de franchir le stratégique détroit, soumis à un double blocus américain et iranien.

«Les deux navires en infraction ont été saisis par les forces navales des Gardiens de la Révolution et dirigés vers la côte iranienne», ont-ils indiqué dans un communiqué. Selon Téhéran, les navires doivent obtenir une autorisation pour quitter ou entrer dans le Golfe via le détroit d'Ormuz.

Un troisième bateau a essuyé des tirs alors qu'il se trouvait à 8 milles nautiques à l'ouest de l'Iran, selon l'agence de sécurité maritime britannique UKTMO, mais il a pu quitter le détroit en direction du port saoudien de Jeddah, selon le site Marinetraffic.

Ces incidents illustrent la précarité de la trêve entrée en vigueur le 8 avril, d'autant que les discussions entre Washington et Téhéran n'ont toujours pas repris.

Islamabad en attente

Les pourparlers, qui étaient censés se tenir en début de semaine après une première session le 11 avril, visent à trouver une fin durable à une guerre régionale qui a fait des milliers de morts -essentiellement en Iran et au Liban- et ébranlé l'économie mondiale.

Donald Trump a prolongé sine die le cessez-le-feu avec l'Iran mardi soir, à quelques heures de l'expiration annoncée, afin, a-t-il dit, de laisser davantage de temps aux Iraniens pour joindre les négociations de paix sous l'égide des médiateurs pakistanais.

Il a parlé d'une extension jusqu'à ce que «l'Iran présente une proposition et que les discussions soient conclues, d'une manière ou d'une autre».

En attendant, aucune délégation ne s'est encore envolée pour Islamabad, bouclée et sous haute surveillance depuis le début de la semaine, provoquant la lassitude d'habitants privés d'écoles et limités dans leur déplacements.

Le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a dit espérer que les deux parties parviendraient «à conclure un 'accord de paix' lors du deuxième cycle de négociations prévu à Islamabad». Il a reçu mercredi matin l'ambassadeur iranien à Islamabad.

Trois morts au Liban

Sur l'autre front principal de la guerre, trois personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes au Liban malgré la trêve, qui expire dimanche, et dont Beyrouth va demander l'extension lors de pourparlers prévus jeudi entre les deux pays à Washington.

«Le Liban demandera l'extension pour un mois de la trêve, le strict respect du cessez-le-feu et l'arrêt par Israël des opérations de dynamitage et de destruction dans les zones où il est présent», a indiqué une source libanaise officielle à l'AFP.

Israël a affirmé avant ces discussions ne pas avoir de «désaccords sérieux» avec le Liban, l'appelant à «travailler ensemble» contre le Hezbollah pro-iranien. Selon le dernier bilan officiel, au moins 2454 personnes ont été tuées au Liban en six semaines de guerre.

Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi la mort d'un 2e militaire français de la force de paix de l'ONU au Liban, Finul, blessé dans une embuscade samedi au cours de laquelle un premier Casque Bleu français avait été tué. Paris a attribué l'attaque au Hezbollah, ce que le groupe islamiste chiite a nié.