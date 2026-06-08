L'Iran annonce un arrêt des frappes contre Israël, mais reste à la «table des négociations»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Moyen-Orient L'Iran annonce un arrêt des frappes contre Israël, mais reste à la «table des négociations»

ATS

8.6.2026 - 14:02

Le commandement des forces armées iraniennes a annoncé lundi l'arrêt des frappes contre Israël. Cela alors que les deux pays avaient repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve du 8 avril.

L'Iran déclare avoir «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth.
L'Iran déclare avoir «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth.
AFP

Keystone-SDA

08.06.2026, 14:02

08.06.2026, 14:25

L'Iran a «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, ont-elles déclaré dans un communiqué. «En conséquence, la cessation de l'opération est annoncée», ajoutent les forces armées, tout en menaçant de représailles plus fortes en cas de nouvelles frappes israéliennes sur le Liban.

À la «table des négociations»

L'Iran reste à la «table des négociations», a de son côté dit son président après l'annonce de l'arrêt de l'opération contre Israël, tout en prévenant que son pays n'avait pas pour autant quitté le champ de bataille.

«La défense et la diplomatie sont les deux piliers de la puissance nationale. Nous n'avons quitté ni le champ de bataille ni la table des négociations», a écrit sur X Massoud Pezeshkian.

Les plus lus

Voici comment Audrey Werro a choqué le monde de l’athlétisme
Pierre Gasly anéanti : «Je ne vis pas pour me faire voler...»
Les magistrats du tribunal de Bobigny dénoncent «l'hypocrisie» de Darmanin
Affaire Lyhanna :  Darmanin écarte l'idée de démissionner
Le triomphe tardif d'un joueur tant acharné que controversé
L'Iran annonce un arrêt des frappes contre Israël, mais reste à la «table des négociations»