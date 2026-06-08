L'Iran annonce un arrêt des frappes contre Israël, mais reste à la «table des négociations»

Le commandement des forces armées iraniennes a annoncé lundi l'arrêt des frappes contre Israël. Cela alors que les deux pays avaient repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve du 8 avril.

L'Iran déclare avoir «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth. AFP

Keystone-SDA ATS

L'Iran a «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, ont-elles déclaré dans un communiqué. «En conséquence, la cessation de l'opération est annoncée», ajoutent les forces armées, tout en menaçant de représailles plus fortes en cas de nouvelles frappes israéliennes sur le Liban.

À la «table des négociations»

L'Iran reste à la «table des négociations», a de son côté dit son président après l'annonce de l'arrêt de l'opération contre Israël, tout en prévenant que son pays n'avait pas pour autant quitté le champ de bataille.

«La défense et la diplomatie sont les deux piliers de la puissance nationale. Nous n'avons quitté ni le champ de bataille ni la table des négociations», a écrit sur X Massoud Pezeshkian.