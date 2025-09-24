  1. Clients Privés
Nucléaire iranien L'Iran assure à l'ONU qu'il ne veut pas l'arme nucléaire

ATS

24.9.2025 - 17:07

Le président iranien Massoud Pezeshkian a assuré mercredi à la tribune de l'ONU que son pays ne veut pas se doter de l'arme nucléaire. Il a une nouvelle fois rejeté les accusations des Occidentaux.

A la tribune de l'ONU, le président iranien Massoud Pezeshkian a répété que son pays «n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique».
A la tribune de l'ONU, le président iranien Massoud Pezeshkian a répété que son pays «n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique».
sda

Keystone-SDA

24.09.2025, 17:07

«Je déclare ici, une fois encore, devant cette Assemblée, que l'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une bombe atomique. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires», a-t-il martelé lors du sommet annuel des Nations unies à New York.

Il s'agissait du premier discours du président iranien à l'ONU depuis la récente guerre avec Israël et les Etats-Unis. Pendant son intervention, il a brandi un livret contenant des photos et biographies de civils tués lors des frappes israéliennes de juin dernier en Iran.

Il a accusé Israël et les Etats-Unis de «trahir gravement la diplomatie» en attaquant son pays alors que des discussions étaient en cours avec Washington.

Le président iranien a par ailleurs critiqué les projets de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni de réimposer des sanctions via le Conseil de sécurité de l'ONU, estimant que les Européens n'étaient plus des «partenaires dignes de confiance».

