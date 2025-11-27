  1. Clients Privés
Tensions Iran–USA Le guide iranien attaque Trump : «Ils trahissent même leurs alliés»

ATS

27.11.2025 - 20:00

Le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei a affirmé jeudi soir que le gouvernement américain du président Donald Trump n'était «pas digne» de tout contact ou coopération avec la République islamique.

AFP

Keystone-SDA

27.11.2025, 20:00

«Les Américains trahissent même leurs alliés: ils protègent le gang criminel qui gouverne la Palestine», a affirmé Khamenei lors d'une allocution télévisée en référence au soutien américain à Israël, ennemi actuel de Téhéran. «Un tel gouvernement (américain) n'est pas digne d'être approché ou de coopérer avec un gouvernement comme la République islamique», a-t-il ajouté.

Des ennemis depuis plus de quatre décennies

L'Iran et les Etats-Unis, ennemis depuis plus de quatre décennies, avaient entamé en avril des négociations sous la médiation du sultanat d'Oman autour du programme nucléaire iranien, objet de tensions avec les pays occidentaux.

Mais ces discussions sont au point mort depuis l'attaque surprise d'Israël contre l'Iran le 13 juin, qui a déclenché un conflit de 12 jours entre les deux pays, au cours duquel les Etats-Unis ont aussi frappé trois importants sites nucléaires iraniens.

M. Khamenei a qualifié de «pur mensonge» les rumeurs selon lesquelles l'Iran aurait envoyé des messages aux États-Unis via un pays tiers.

Le dirigent iranien a tenu ses propos à l'occasion d'une journée officielle célébrant les forces de Bassij, la force paramilitaire affiliée aux Gardiens de la révolution, l'armée idéologique du pays.

«Unité»

Le 13 juin, Israël a lancé une attaque surprise d'une ampleur inédite contre des installations stratégiques en Iran, tuant des dizaines de hauts gradés iraniens, de scientifiques du nucléaire et de civils.

Ces frappes avaient déclenché une guerre de 12 jours entre les deux pays ennemis, durant laquelle les Etats-Unis avaient aussi bombardé trois sites nucléaires iraniens.

Jeudi, M. Khamenei a salué «l'unité» de la population iranienne pendant la guerre, affirmant que « même ceux qui avaient des divergences avec le système l'ont soutenu» face à Israël.

Les pays occidentaux et Israël, ennemi juré du pouvoir iranien, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique. Téhéran se défend vigoureusement d'avoir de telles ambitions militaires et affirme développer le nucléaire pour des besoins civils.

