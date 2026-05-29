  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre au Moyen-Orient L'Iran attend des «actes» des USA, JD Vance évoque des «progrès»

ATS

29.5.2026 - 16:27

L’Iran a déclaré ne pas se fier aux paroles et attendre des «actes» de la part des États-Unis. Cette réaction intervient alors que le vice-président américain JD Vance évoque des «progrès» dans les négociations pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Le vice-président JD Vance s’est adressé aux journalistes à son arrivée à la base aérienne de Joint Base Andrews, dans le Maryland, jeudi.
Le vice-président JD Vance s’est adressé aux journalistes à son arrivée à la base aérienne de Joint Base Andrews, dans le Maryland, jeudi.
ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 16:27

29.05.2026, 16:32

Après des échanges de frappes cette semaine – les affrontements les plus graves depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 8 avril – et alors qu'on croyait les négociations en péril, des sources à Washington ont évoqué jeudi un cadre d'accord qui prévoit une extension de 60 jours du cessez-le-feu. Mais il nécessite encore l'aval de Donald Trump, qui a pour l'instant gardé le silence.

«Nous sommes en train de négocier certaines formulations. Nous avons fait beaucoup de progrès», a déclaré M. Vance à des journalistes. «Nous espérons que nous continuerons à progresser et que le président sera en mesure d'approuver l'accord».

Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, citant une «source bien informée», le texte n'est «pas encore finalisé».

«Nous ne nous fions ni aux promesses ni aux paroles, seuls les actes comptent», a écrit sur X le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf, sur fond de grande méfiance envers la partie américaine.

«Le vrai vainqueur de tout accord est celui qui est le mieux préparé à la guerre le lendemain», a ajouté celui qui est aussi président du Parlement iranien, insistant sur l'importance «des missiles, et non des pourparlers» dans le rapport de forces.

Guerre au Moyen-Orient. L'Iran et les Etats-Unis auraient établi un cadre d'accord

Guerre au Moyen-OrientL'Iran et les Etats-Unis auraient établi un cadre d'accord

Pas comme avant-guerre

La guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une offensive israélo-américaine contre l'Iran, a fait des milliers de morts. Et elle ébranle l'économie mondiale en faisant grimper les prix du pétrole, la République islamique verrouillant le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures.

Les marchés font eux le pari d'un accord au Moyen-Orient: les cours du pétrole poursuivaient leur décrue vendredi. Vers 12H00 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale du brut, perdait 1,17% à 92,61 dollars, bien en dessous des 100 dollars du début de semaine.

L'information a d'abord été révélée par le site américain Axios, selon lequel ce protocole d'accord ne règle pas la question du programme nucléaire iranien – qui sera abordé ultérieurement – mais inclut un engagement de l'Iran à ne pas chercher à se doter de la bombe atomique.

Sur la question d'Ormuz, le texte prévoit, toujours selon Axios, que l'accès au détroit soit «sans restriction» pendant les 60 jours d'extension de la trêve, ce qui implique notamment que l'Iran retire toutes les mines dans la zone.

Les Etats-Unis lèveraient de leur côté, selon la même source, leur blocus naval sur les ports iraniens si le trafic commercial reprend. Téhéran serait aussi autorisé à vendre du pétrole grâce à une suspension des sanctions américaines.

Sur le terrain, le trafic maritime dans le détroit s'est accéléré mais «cela ne signifie pas un retour à la situation d'avant-guerre», a indiqué la télévision d'Etat iranienne, l'accès restant interdit aux navires des pays «hostiles».

D'autres sujets font l'objet depuis des semaines de discussions indirectes entre les deux pays.

Outre la fin des combats sur tous les fronts, en particulier au Liban où s'affrontent son allié, le Hezbollah, et Israël, le pouvoir iranien cherche à obtenir le déblocage de 24 milliards d'avoirs gelés à l'étranger. Sur le volet nucléaire, il refuse tout transfert à l'étranger du stock d'uranium enrichi, dont Donald Trump réclame la destruction.

«L'enfer, ici»

Dans ce climat tendu, des habitants de Téhéran confient leur inquiétude. Mahtab, 62 ans, coiffeuse dans la capitale iranienne, se félicite que sa fille ait pu quitter le pays car «c'est l'enfer ici» et se lamente de voir son fils vivre lui «au jour le jour», sans perspective.

Sur l'autre front du conflit, au Liban, Israël étend toujours plus sa «zone de combat» et poursuit ses frappes meurtrières, en dépit du cessez-le-feu théoriquement en vigueur.

En visite auprès de soldats, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a salué l'avancée de l'armée dans des secteurs stratégiques, affirmant que les forces israéliennes avaient traversé le fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière avec Israël.

Cette annonce intervient alors que des discussions sur le plan militaire doivent se tenir vendredi à Washington entre Israël et le Liban. La délégation libanaise va «insister sur la nécessité de mettre fin aux hostilités», a indiqué une source militaire à l'AFP.

Selon un dernier bilan officiel mercredi, les frappes israéliennes ont tué au Liban 3.324 personnes depuis le début de la guerre début mars quand le Hezbollah a attaqué Israël en représailles aux frappes contre l'Iran. Sur la seule semaine écoulée, quinze enfants ont été tués et 62 autres blessés au Liban, a rapporté vendredi l'Unicef.

Les plus lus

Fraîchement licenciée, Pam Bondi s’explique devant le congrès
Mémorable : la no 10 terrassée, Teichmann file en huitièmes !
Une femme décède de plusieurs coups à la tête au Lignon
La fin des caisses self-scanning ? Pourquoi le système est en crise
«Comme si on jouait pour la Gestapo» : une Ukrainienne s'en prend à une Russe
Un arrêt cardiaque de 16 secondes serait à l'origine d'un accident de la route mortel