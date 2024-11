L'Iran a «catégoriquement» démenti samedi toute rencontre entre l'homme d'affaires américain Elon Musk et son ambassadeur à l'ONU. Le pas a exprimé sa «surprise» quant à la couverture médiatique de l'affaire, selon l'agence officielle Irna.

Le quotidien New York Times a affirmé que l'homme d'affaires américain Elon Musk, soutien du président élu Donald Trump, avait rencontré lundi l'ambassadeur d'Iran à l'ONU pour «apaiser les tensions» entre Téhéran et son pays. KEYSTONE

Le quotidien New York Times a affirmé que l'homme d'affaires américain Elon Musk, soutien du président élu Donald Trump, avait rencontré lundi l'ambassadeur d'Iran à l'ONU pour «apaiser les tensions» entre Téhéran et son pays.

Le quotidien américain, qui cite deux sources iraniennes anonymes, précise que la rencontre a duré plus d'une heure lundi à New York entre Elon Musk et l'ambassadeur Amir Saeid Iravani.

L'Iran «nie catégoriquement une telle rencontre et fait part de sa surprise face à la couverture des médias américains», a indiqué l'agence Irna, citant le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï.

Les Etats-Unis et l'Iran, autrefois de proches alliés, ont rompu en 1980 leurs relations diplomatiques, peu après la Révolution islamique qui a renversé la dynastie Pahlavi soutenue par Washington.

Donald Trump a été durant son premier mandat (2017-2021) l'artisan d'une politique dite de «pression maximale» à l'encontre de l'Iran et a rétabli de lourdes sanctions, que l'administration Biden a maintenues.

«Rencontre cachée», «nouvelle voie diplomatique» ou «trahison»: les journaux en Iran – imprimés avant le démenti de Téhéran – étaient divisés samedi au sujet de la rencontre et invitaient à ne pas en «exagérer» la portée.

ATS