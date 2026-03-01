  1. Clients Privés
Riposte iranienne L'Iran dit avoir touché le porte-avion américain USS Abraham Lincoln

ATS

1.3.2026 - 15:31

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré dimanche avoir ciblé le porte-avions américain USS Abraham Lincoln dans le Golfe après que des frappes américaines et israéliennes ont tué le guide suprême du pays.

Le porte-avions nucléaire USS Abraham Lincoln lors d’un exercice en 2007 (archives).
Le porte-avions nucléaire USS Abraham Lincoln lors d’un exercice en 2007 (archives).
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

01.03.2026, 15:31

01.03.2026, 17:07

«Le porte-avions américain Abraham Lincoln a été frappé par quatre missiles balistiques», ont affirmé les Gardiens dans un communiqué relayé par les médias locaux, avertissant que «la terre et la mer deviendront de plus en plus le cimetière des agresseurs terroristes».

«Il est en train de couler». L’Iran annonce avoir frappé un pétrolier dans le détroit d'Ormuz

«Il est en train de couler»L’Iran annonce avoir frappé un pétrolier dans le détroit d'Ormuz

«Mensonge», a déclaré le centre de commandement de l’armée américaine sur X à propos des déclarations des Gardiens de la Révolution.

«Les missiles lancés n'ont même pas réussi à s'approcher. Le Lincoln continue de lancer des aéronefs en soutien à la campagne sans relâche du Centcom pour défendre les Américains en éliminant les menaces venant du régime iranien», ajoute-t-il.

L'USS Abraham Lincoln, porte-avions à propulsion nucléaire, est arrivé dans la région du Golfe fin janvier avec son groupe aéronaval, un ensemble de navires destinés à le protéger des attaques extérieures.

C'est l'un des deux porte-avions américains présent dans la région, l'autre étant l'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions au monde, naviguant lui en Méditerranée.

Le Centcom a en outre affirmé dimanche qu'un navire de la flotte iranienne avait été coulé la veille par les Etats-Unis dans le golfe d'Oman, le premier connu depuis le début du conflit.

«Une corvette iranienne de classe Jamaran a été touchée par les forces américaines au début de l'opération Fureur épique», a déclaré le Centcom dans un communiqué sur X, en utilisant le nom officiel de l'opération américaine contre l'Iran. «Le navire coule actuellement dans le golfe d'Oman, à un quai de Chabahar», ville portuaire à l'extrémité sud-est de l'Iran, précise-t-il.

Vidéo sur l’attaque états-unienne contre l’Iran

Le Commandement central américain publie une vidéo sur des frappes en Iran

Le Commandement central américain publie une vidéo sur des frappes en Iran

Vidéo publiée sur X par le Commandement central américain (Centcom), montrant prétendument des frappes contre l'Iran, accompagnée du message : «Le régime iranien a été averti. Le CENTCOM mène à présent une action rapide et décisive, comme ordonné.»

01.03.2026

