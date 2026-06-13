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Moyen-Orient L'Iran exclut toute signature d'un accord dans les 24 heures

ATS

13.6.2026 - 15:25

L'Iran a exclu samedi toute signature dans les prochaines 24 heures d'un protocole d'accord avec les Etats-Unis pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.

Une femme passe devant une fresque murale à Téhéran cette semaine. Les autorités de son pays indiquent ne vouloir signer aucun accord dans les prochaines 24 heures.
Une femme passe devant une fresque murale à Téhéran cette semaine. Les autorités de son pays indiquent ne vouloir signer aucun accord dans les prochaines 24 heures.
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 15:25

13.06.2026, 15:48

«Nous devons attendre pour connaître la date exacte de la signature. Ce ne sera pas demain» dimanche, a déclaré à Irna le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, tablant plutôt sur «les prochains jours».

Le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le gouvernement assure la médiation entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à leur guerre, avait déclaré plus tôt qu'un accord de paix serait «probablement» finalisé dans les 24 heures.

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