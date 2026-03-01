  1. Clients Privés
Représailles après la mort de Khamenei L’Iran menace : «Nous les frapperons avec une force qu’ils n’ont jamais connue»

ATS

1.3.2026 - 11:24

Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a promis dimanche de frapper les États-Unis et Israël avec une force sans précédent après leur attaque contre la République islamique qui a coûté la vie au guide suprême, Ali Khamenei.

Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en 2025 (archives). 
Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en 2025 (archives). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.03.2026, 11:24

«HIER, L'IRAN A TIRÉ DES MISSILES SUR LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËL, ET ILS ONT FAIT DU MAL. AUJOURD'HUI, NOUS LES FRAPPERONS AVEC UNE FORCE QU'ILS N'ONT JAMAIS CONNUE», a déclaré Ali Larijani dans un message publié sur X, reprenant l'écriture en majuscule chère à Donald Trump sur son réseau Truth Social.

