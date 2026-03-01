Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a promis dimanche de frapper les États-Unis et Israël avec une force sans précédent après leur attaque contre la République islamique qui a coûté la vie au guide suprême, Ali Khamenei.

Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en 2025 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«HIER, L'IRAN A TIRÉ DES MISSILES SUR LES ÉTATS-UNIS ET ISRAËL, ET ILS ONT FAIT DU MAL. AUJOURD'HUI, NOUS LES FRAPPERONS AVEC UNE FORCE QU'ILS N'ONT JAMAIS CONNUE», a déclaré Ali Larijani dans un message publié sur X, reprenant l'écriture en majuscule chère à Donald Trump sur son réseau Truth Social.