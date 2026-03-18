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«Si cela se reproduit...» L'Iran menace Trump d'anéantir des infrastructures énergétiques

ATS

19.3.2026 - 00:30

L'Iran a menacé mercredi les Etats-Unis et Israël d'anéantir des infrastructures énergétiques, après une attaque contre ses propres installations desservant l'immense champ gazier South Pars/North Dome, attribuée à Israël.

L'Iran a menacé mercredi les Etats-Unis et Israël d'anéantir des infrastructures énergétiques, après une attaque contre ses propres installations desservant l'immense champ gazier South Pars/North Dome, attribuée à Israël.
L'Iran a menacé mercredi les Etats-Unis et Israël d'anéantir des infrastructures énergétiques, après une attaque contre ses propres installations desservant l'immense champ gazier South Pars/North Dome, attribuée à Israël.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.03.2026, 00:30

19.03.2026, 00:40

«Nous vous avertissons une fois de plus que vous avez commis une grave erreur en attaquant les infrastructures énergétiques de la République islamique et que la réponse à cette attaque est en cours», ont annoncé les Gardiens de la Révolution, alors que plusieurs sites gaziers ou pétroliers étaient visés en soirée dans le Golfe.

«Si cela se reproduit, les attaques contre vos infrastructures énergétiques et celles de vos alliés ne cesseront pas avant leur destruction totale et notre riposte sera bien plus sévère que les attaques de cette nuit», a indiqué cette source dans un communiqué, diffusé par les agences iraniennes Irib et Fars.

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