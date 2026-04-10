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Moyen-Orient L'Iran «n'a pas cherché la guerre», assure le guide suprême iranien

ATS

10.4.2026 - 06:59

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a affirmé jeudi, dans un message écrit lui étant attribué, que l'Iran ne souhaitait pas la guerre contre Israël et les Etats-Unis, mais que le pays défendrait ses droits, a rapporté la télévision d'Etat.

Des femmes passent devant un panneau d'affichage représentant le Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, tandis que des partisans du gouvernement se rassemblent pour commémorer le 40e jour depuis l'assassinat de son père, le Guide suprême Ayatollah Ali Khamenei, à Téhéran, en Iran, le jeudi 9 avril 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)
Des femmes passent devant un panneau d'affichage représentant le Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, tandis que des partisans du gouvernement se rassemblent pour commémorer le 40e jour depuis l'assassinat de son père, le Guide suprême Ayatollah Ali Khamenei, à Téhéran, en Iran, le jeudi 9 avril 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 06:59

«Nous n'avons pas cherché la guerre et nous ne la voulons pas», a-t-il affirmé dans ce message, lu à la télévision 40 jours après l'assassinat de son père, l'ayatollah Ali Khamenei au premier jour du conflit, le 28 février.

«Mais nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits légitimes, et à cet égard, nous considérons l'ensemble du front de la résistance comme un tout», a-t-il ajouté, faisant visiblement référence au conflit au Liban, où Israël est en guerre contre le Hezbollah, allié de Téhéran.

Probablement blessé lors de la frappe qui a tué son père, Mojtaba Khamenei n'est toujours pas apparu en public depuis sa nomination, délivrant uniquement des déclarations écrites, la plupart lues par des présentateurs de la télévision d'Etat.

Cette absence a nourri les spéculations sur son sort, le président américain Donald Trump mettant même en doute le fait qu'il soit encore en vie.

Côté iranien, la télévision d'Etat et plusieurs responsables ont assuré qu'il se remettait des blessures subies lors d'une frappe et diffuse régulièrement des images de lui, sans en préciser la date.

L'Iran a conclu dans la nuit de mardi à mercredi un fragile cessez-le-feu de deux semaines avec les États-Unis, et doit entamer vendredi au Pakistan des négociations avec les Américains, après les menaces d'anéantissement lancées par M. Trump.

Mojtaba Khamenei a appelé les Iraniens à «ne pas s'imaginer qu'il n'est plus nécessaire de descendre dans la rue après l'annonce des négociations avec l'ennemi».

«Vos cris sur les places publiques sont assurément influents dans l'issue des négociations», a-t-il assuré dans son message.

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