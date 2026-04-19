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Guerre avec les Etats-Unis L'Iran ne compte pas participer à de nouveaux pourparlers

ATS

19.4.2026 - 22:06

L'Iran ne compte pas pour l'heure participer à de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis, a rapporté dimanche la télévision d'Etat. Washington avait de son côté annoncé dans la journée renvoyer une équipe de négociateurs au Pakistan.

Le régime iranien ne veut pas reprendre les pourparlers (archives).
Le régime iranien ne veut pas reprendre les pourparlers (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.04.2026, 22:06

19.04.2026, 22:31

Le vice-président américain JD Vance, qui avait déjà mené la délégation à Islamabad le 11 avril pour des discussions en vue d'obtenir une fin durable de la guerre au Moyen-orient, doit arriver sur place lundi soir, selon le président Donald Trump.

A trois jours de l'expiration du cessez-le-feu, la télévision d'Etat iranienne (Irib) a indiqué qu'il n'y avait «actuellement pas de plans de participer à la prochaine session de discussions Iran-Etats-Unis», citant des sources iraniennes.

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