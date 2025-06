L'Iran ne doit pas développer d'arme nucléaire, a affirmé lundi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte. «Ma plus grande crainte serait que l'Iran possède et puisse utiliser et déployer une arme nucléaire pour asseoir sa mainmise sur Israël, sur toute la région et sur d'autres parties du monde», a-t-il dit.

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte lors d’une conférence de presse, à Bruxelles, jeudi. IMAGO/Xinhua

«Je ne suis pas d'accord pour dire que ce que les Etats-Unis ont fait est contraire au droit international», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, alors qu'il était interrogé sur la légalité des bombardements américains sur les sites nucléaires iraniens.

«Les alliés se sont mis d'accord depuis longtemps pour dire que l'Iran ne doit pas développer d'armes nucléaires. Les alliés ont à plusieurs reprises exhorté l'Iran à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du traité de non-prolifération», a-t-il assuré.

M. Rutte a également affirmé que l'Iran était «fortement impliqué» dans la guerre menée par la Russie en Ukraine. «Les drones iraniens tuent chaque jour des Ukrainiens innocents dans les villes et au sein des communautés, sans aucun respect pour la vie humaine», a déclaré M. Rutte.

Au lendemain de la «dévastation» que les Etats-Unis affirment avoir infligée aux sites nucléaires iraniens, Israël a frappé lundi Téhéran «avec une force sans précédent», en particulier la prison d'Evin, et bombardé de nouveau le site nucléaire de Fordo.

La République islamique a également menacé Washington de «lourdes conséquences» après son intervention militaire du week-end, tandis que la Chine, les Etats-Unis et l'Union européenne redoutent une fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole.