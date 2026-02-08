L'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement d'uranium, objet de contentieux avec les Etats-Unis, «même si une guerre nous est imposée», a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington.

Un couple iranien passe devant une peinture murale représentant des soldats du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) à Téhéran, en Iran. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'Iran a payé un prix très lourd pour son programme nucléaire pacifique et pour l'enrichissement d'uranium», a souligné Abbas Araghchi lors d'un forum à Téhéran.

«Pourquoi insistons-nous autant sur l'enrichissement (d'uranium) et nous refusons d'y renoncer même si une guerre nous est imposée? Parce que personne n'a le droit de dicter notre conduite», a insisté le diplomate, qui a échangé à Oman vendredi avec l'émissaire américain Steve Witkoff.

Le déploiement militaire américain dans le Golfe «ne nous effraie pas». «Nous sommes un peuple de diplomatie, nous sommes aussi un peuple de guerre mais cela ne signifie pas que nous recherchons la guerre», a-t-il ajouté.