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Moyen-Orient L'Iran prévoit trois jours de funérailles pour le guide suprême tué

ATS

2.6.2026 - 16:35

L'Iran prévoit des obsèques nationales sur trois jours, à une date qui reste à déterminer, pour le guide suprême iranien Ali Khamenei, tué par des frappes israélo-américaines au premier jour de la guerre le 28 février.

Des obsèques nationales initialement prévues le 4 mars avaient été reportées en raison de la guerre (image d’illustration).
Des obsèques nationales initialement prévues le 4 mars avaient été reportées en raison de la guerre (image d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

02.06.2026, 16:35

02.06.2026, 17:08

Ali Khamenei, qui a dirigé la République islamique pendant près de 37 ans, est mort à 86 ans lors du bombardement de sa résidence dans le centre de Téhéran. Des obsèques nationales initialement prévues le 4 mars avaient été reportées en raison de la guerre.

«Des funérailles publiques de trois jours sont prévues», a déclaré mardi un adjoint au maire de Téhéran, Mohammad-Amin Tavakolizadeh, cité par la télévision d'Etat.

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Aucune date n'a été précisée mais le responsable a évoqué la période autour du mois de mouharram, le premier mois du calendrier musulman, soit la mi-juin.

Il a indiqué que les obsèques auront lieu à Téhéran, ainsi que les villes saintes de Qom et Machhad (nord-est), où Khamenei sera inhumé. «A Téhéran, la cérémonie durera au moins 24 heures», a souligné M. Tavakolizadeh, ajoutant que 15 à 20 millions de personnes y sont attendues.

Le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba, lui a succédé début mars mais il n'est pas apparu en public depuis: blessé dans une frappe, il s'exprime uniquement via des messages écrits.

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