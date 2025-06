L'Iran a promis jeudi de faire «regretter et payer» à Israël ses attaques, au septième jour d'une guerre inédite par son intensité entre les deux pays.

Vue générale d'un bâtiment touché par des frappes aériennes israéliennes au nord de Téhéran, en Iran, le 13 juin 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'Iran continuera à exercer son droit à l'autodéfense, avec fierté et bravoure, et nous ferons regretter et payer à l'agresseur sa grave erreur», a écrit sur X le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, accusant Israël, son ennemi juré,de chercher à «étendre les flammes à la région et au-delà».