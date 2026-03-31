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Guerre en Iran Téhéran prêt à négocier, mais exige des garanties

ATS

31.3.2026 - 19:45

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré mardi que l'Iran avait la volonté «de mettre fin» à la guerre contre Israël et les Etats-Unis, mais voulait des garanties pour «empêcher la répétition de l'agression».

KEYPIX - A man inspect the wreckage of an Iranian missile that landed near the West Bank village of Marda, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)
KEYPIX - A man inspect the wreckage of an Iranian missile that landed near the West Bank village of Marda, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.03.2026, 19:45

«Nous avons la volonté nécessaire pour mettre fin» au conflit, qui est entré dans sa cinquième semaine, «à condition que les conditions essentielles soient réunies, en particulier les garanties nécessaires pour empêcher la répétition de l'agression», a affirmé le président iranien, lors d'une conversation téléphonique avec le président du Conseil européen Antonio Costa.

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