L’Italie a récemment refusé l’atterrissage sur sa base de Sigonella, en Sicile, à des avions de combat américains engagés dans la guerre au Moyen-Orient, ont indiqué mardi une source du ministère de la Défense et des médias italiens. Cette décision marque une réticence inédite de Rome à soutenir certaines opérations américaines.

Ces informations interviennent après que le gouvernement espagnol a confirmé avoir fermé son espace aérien aux avions américains menant des missions contre l'Iran (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon des accords conclus avec les États-Unis, certaines bases italiennes peuvent être utilisées par des avions militaires américains à des fins logistiques, mais leur utilisation pour des missions de combat nécessite l'autorisation du gouvernement qui doit obtenir l'aval du Parlement.

«Ils ont demandé l'autorisation d'atterrir (...) Ils étaient déjà en vol et il n'y avait pas assez de temps pour consulter le Parlement, la demande a donc été refusée», a indiqué à l'AFP une source du ministère de la Défense.

Une base au sud de Catane

La base italienne de Sigonella est située dans l'est de la Sicile, au sud de Catane. La source a précisé ne pas disposer d'informations sur la date de l'incident ni sur le nombre d'appareils impliqués mais selon le quotidien Corriere della Sera, l'incident s'est produit il y a quelques jours et impliquait des bombardiers américains.

Dans la foulée, le cabinet de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, l'une des principaux alliés de Donald Trump en Europe, a publié un communiqué qualifiant les relations avec les États-Unis de «solides et fondées sur une coopération pleine et entière».

«L'Italie agit dans le strict respect des accords internationaux», précise le communiqué, ajoutant que «chaque demande est examinée au cas par cas».

Mais la cheffe de l'opposition, Elly Schlein, à la tête du Parti démocrate (centre gauche), a déclaré que cet incident démontrait que «les États-Unis veulent utiliser [le] territoire (italien) comme base arrière pour la guerre au Moyen-Orient». Ce refus «ne peut être une décision isolée, il doit devenir une ligne de conduite clairement affirmée», a-t-elle assuré.

Ces informations interviennent après que le gouvernement espagnol a confirmé avoir fermé son espace aérien aux avions américains menant des missions contre l'Iran.

Mme Meloni s'est efforcée de jouer un rôle de médiateur entre les positions américaines et européennes sur de nombreux sujets. Dans le conflit du Moyen-Orient, elle s'est davantage alignée sur ses alliés européens, répétant que «l'Italie ne participe pas à ce conflit et n'a pas l'intention d'y participer».