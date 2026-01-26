L'Italie a annoncé lundi qu'elle convoquait l'ambassadeur d'Israël à Rome, après que deux de ses carabiniers ont été tenus en joue près de Ramallah.

Deux carabiniers ont été tenus en joue par des Israëliens (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les deux carabiniers, en poste au consulat général d'Italie à Jérusalem, «ont été arrêtés en territoire palestinien, près de Ramallah, probablement par un 'colon', sous la menace d'un fusil automatique», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a demandé la convocation de l'ambassadeur «pour obtenir des éclaircissements» et réitérer la «vive protestation» de l'Italie concernant l'incident survenu dimanche, a précisé le ministère.

Protestation déposée

«Les autorités italiennes ont exprimé à l'ambassadeur israélien leur vive désapprobation et protestation à propos de cet incident», a indiqué un autre communiqué.

«Cela a également été l'occasion de répéter la préoccupation du gouvernement (italien) au sujet du comportement des colons violents en Cisjordanie», a ajouté la diplomatie italienne.

Le ministère a indiqué que l'ambassade d'Italie à Tel-Aviv avait déposé une protestation officielle à ce sujet.