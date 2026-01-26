  1. Clients Privés
Relations internationales L'Italie convoque l'ambassadeur d'Israël après un incident

ATS

26.1.2026 - 20:18

L'Italie a annoncé lundi qu'elle convoquait l'ambassadeur d'Israël à Rome, après que deux de ses carabiniers ont été tenus en joue près de Ramallah.

Deux carabiniers ont été tenus en joue par des Israëliens (photo prétexte, archives).
Deux carabiniers ont été tenus en joue par des Israëliens (photo prétexte, archives).
sda

Keystone-SDA

26.01.2026, 20:18

Les deux carabiniers, en poste au consulat général d'Italie à Jérusalem, «ont été arrêtés en territoire palestinien, près de Ramallah, probablement par un 'colon', sous la menace d'un fusil automatique», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a demandé la convocation de l'ambassadeur «pour obtenir des éclaircissements» et réitérer la «vive protestation» de l'Italie concernant l'incident survenu dimanche, a précisé le ministère.

Protestation déposée

«Les autorités italiennes ont exprimé à l'ambassadeur israélien leur vive désapprobation et protestation à propos de cet incident», a indiqué un autre communiqué.

«Cela a également été l'occasion de répéter la préoccupation du gouvernement (italien) au sujet du comportement des colons violents en Cisjordanie», a ajouté la diplomatie italienne.

Le ministère a indiqué que l'ambassade d'Italie à Tel-Aviv avait déposé une protestation officielle à ce sujet.

