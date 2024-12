L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, est arrivé dimanche à Damas, a indiqué sa porte-parole, sans dévoiler son programme. M. Pedersen a appelé ces derniers jours à la mise en place d'une transition «inclusive» pour éviter une «nouvelle guerre civile».

L'émissaire de l'ONU sur la Syrie Geir Pedersen est arrivé dimanche à Damas. (archives) sda

ATS ATS

«Il vient d'arriver» et «devrait parler à son arrivée», a déclaré Jenifer Fenton à l'AFP, sans toutefois préciser s'il allait rencontrer Abou Mouhammad al-Jolani, le chef de la coalition armée dominée par des islamistes qui a pris le pouvoir en Syrie.

Lors d'une offensive de 11 jours lancée depuis Idleb (nord-ouest), une coalition de factions rebelles emmenées par le groupe sunnite radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) a pris aux forces gouvernementales une grande partie du pays, dont Damas, mettant fin le 8 décembre à un demi-siècle de pouvoir de la famille Assad. Dirigé par Abou Mohammad al-Jolani, HTS affirme avoir rompu avec le djihadisme mais reste classé «terroriste» par plusieurs capitales occidentales, dont Washington.

En Jordanie, pays voisin de la Syrie, l'émissaire a participé samedi à des discussions réunissant des diplomates américains, arabes, européens et turcs, qui ont convenu que le processus de transition doit «être dirigé (...) par les Syriens eux-mêmes et aboutir à un gouvernement inclusif, non sectaire et représentatif», selon un communiqué conjoint.