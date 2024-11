L'Occident doit négocier afin d'éviter la «destruction de la population ukrainienne», a jugé jeudi le chef du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, selon les agences russes.

Les Russes somment l'Occident de négocier s'il veut prévenir le pire en Ukraine. sda

ATS

«Maintenant que la situation sur le théâtre des hostilités n'est pas en faveur du régime de Kiev, l'Occident a le choix: poursuivre son financement (de l'Ukraine) et la destruction du peuple ukrainien ou admettre les réalités existantes et commencer à négocier», a-t-il dit lors d'une réunion de responsables sécuritaires de pays voisins de la Russie.

M. Choïgou, qui était ministre de la Défense jusqu'en mai 2024, a aussi de nouveau accusé l'Occident d'utiliser Kiev pour vaincre la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a lancé son assaut contre l'Ukraine en février 2022 puis a revendiqué l'annexion de régions entières du pays. Kiev a pu résister grâce à l'aide militaire occidentale.

Recul ukrainien

Mais, depuis un an, confrontée à des forces russes mieux armées et plus nombreuses ainsi qu'aux tergiversations occidentales grandissantes, l'armée ukrainienne recule, et les pertes de territoires se sont accélérées cet automne.

La Russie, qui bombarde quotidiennement les villes ukrainiennes, réclame la reddition de l'Ukraine, qu'elle lui cède cinq régions, qu'elle renonce à son alliance avec l'Occident et à son ambition de rejoindre l'Otan.

Américains et Européens assurent Kiev de leur soutien indéfectible, mais refusent eux d'autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec les armes qu'ils fournissent et d'abattre les engins russes visant les villes ukrainiennes, de crainte que cela n'entraîne une escalade.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué les Occidentaux, relevant que Moscou menait une escalade continue dans le conflit, avec notamment le déploiement suspecté de milliers de soldats nord-coréens pour combattre l'Ukraine.

