Le Premier ministre polonais Donald Tusk a insisté dimanche sur le fait que l'Occident doit résister au «chantage et à l'agression» de la Russie. Il a appelé à l'unité entre l'Europe et les Etats-Unis sur l'Ukraine.

«Tout doit être fait pour garantir que l'Europe et les Etats-Unis parlent d'une seule voix», a-t-il estimé, s'exprimant après des pourparlers de crise à Londres sur l'invasion russe de l'Ukraine, deux jours après un clash entre Kiev et Washington.

Le sommet de l'UE prévu cette semaine doit envoyer un message clair au président russe Vladimir Poutine «que l'Occident n'a pas l'intention de capituler devant son chantage et son agression», selon M. Tusk.

«Pour une discussion très honnête»

«L'Europe et les Etats-Unis devraient trouver une voie pour une discussion continue et très honnête (...) afin que nous nous comprenions les uns les autres le mieux possible» avant toute négociation concernant l'Ukraine, a-t-il jugé. «L'Ukraine a besoin d'un soutien permanent et d'une position aussi forte que possible avant des négociations avec la Russie».

Dix-huit pays alliés de l'Ukraine se sont réunis à Londres sur la question-clé des garanties de sécurité pour l'Ukraine, d'autant plus pressantes depuis que Donald Trump a tancé son homologue ukrainien vendredi lors d'un coup de sang sans précédent à la Maison Blanche à Washington.

Renforcer la frontière orientale

M. Tusk a demandé l'aide des pays européens alliés pour renforcer la frontière orientale de l'UE avec la Russie et le Bélarus, allié de Moscou, en Pologne, dans les Etats baltes et en Finlande, disant qu'il s'agit d'une «priorité absolue» pour l'Europe.

«La Pologne, pour des raisons évidentes (...) est la plus intéressée pour ce qui est de rendre l'Europe plus forte et plus capable d'action défensive sur une échelle incomparablement plus grande qu'aujourd'hui, afin de dissuader la Russie d'une possible attaque», a-t-il ajouté.