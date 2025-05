Une haute responsable de l'OMS a déploré lundi qu'aucun camion de l'agence n'ait pu rentrer dans la bande de Gaza alors que l'aide humanitaire recommence depuis quelques jours à entrer au compte-gouttes après plus de deux mois de blocus israélien.

L'armée israélienne a intensifié mi-mai ses bombardements et opérations terrestres, dans le but affiché d'anéantir le Hamas (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Depuis «plus de 11 semaines, aucun camion n'est entré à Gaza pour apporter une aide médicale», a déclaré la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour la Méditerranée orientale, Hanan Balkhy, lors d'un point de presse à Genève.

«La situation est donc catastrophique. Nous ne sommes pas seulement préoccupés pour le travail immédiat que nous espérons continuer à soutenir, mais nous sommes aussi extrêmement inquiets des conséquences de cette situation» pour «l'avenir des générations futures», a-t-elle dit.

A ses côtés, le directeur régional des urgences de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Ahmed Zouiten, a avancé qu'il était «trop tôt pour savoir s'il s'agit simplement d'une question de temps ou s'il y a des problèmes sur lesquels nous devons faire un suivi».

L'armée israélienne a intensifié mi-mai ses bombardements et opérations terrestres, dans le but affiché d'anéantir le Hamas et de libérer les otages enlevés lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre.

Réserves à zéro

Les livraisons d'aide à la bande de Gaza ont repris la semaine dernière pour la première fois depuis le 2 mars, face à une indignation croissante contre le blocus israélien, qui a provoqué de graves pénuries de nourriture et de médicaments.

«Environ 400 camions ont été autorisés à entrer dans Gaza» par le point de passage de «Kerem Shalom mais seuls 115 camions ont pu passer» et aucun n'est de l'OMS, a indiqué Mme Balkhy, précisant que «51 camions attendent à l'extérieur» de Gaza avec du matériel médical.

Mme Balkhy a alerté sur le fait que les réserves sont à zéro pour 42% des médicaments et vaccins essentiels, et pour 64% des équipements médicaux.

L'escalade militaire et les souffrances des civils à Gaza nourrissent une indignation internationale croissante, y compris parmi les plus fidèles alliés d'Israël.