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Guerre en Ukraine L'OMS annonce que son bureau de Kiev a été endommagé par des frappes

ATS

24.5.2026 - 20:05

Le bureau ukrainien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Kiev a été endommagé par les débris de frappes survenues dans la nuit, a annoncé dimanche son directeur général, en appelant à ce que cessent les attaques contre les civils.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a partagé des photos des dégâts sur ses réseaux sociaux.
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a partagé des photos des dégâts sur ses réseaux sociaux.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.05.2026, 20:05

Au moins quatre personnes ont été tuées et plus de cent blessées en Ukraine dans d'intenses bombardements russes nocturnes qui ont particulièrement visé la capitale, selon les autorités, Kiev et Moscou faisant état de l'utilisation par la Russie de son missile balistique à capacité nucléaire Orechnik.

Dans la nuit, le bureau de l'OMS a «été frappé par les débris de l'une des nombreuses frappes sur la ville, qui ont abîmé des fenêtres du deuxième étage», a indiqué son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X, photos à l'appui. «Ce bâtiment abrite de nombreuses agences de l'ONU, en plus de l'OMS. Personne n'a été blessé», a-t-il précisé.

«Plusieurs morts et blessés ont été signalés jusqu'à présent à la suite des attaques contre les infrastructures civiles cette nuit. Les attaques contre la santé et les civils doivent cesser. Nous appelons une fois de plus à un cessez-le-feu. La paix est le meilleur remède», a également affirmé M. Tedros.

La Russie a visé l'Ukraine avec «90 missiles et 600 drones», dont respectivement 55 et 549 ont été interceptés, a indiqué l'armée ukrainienne dimanche matin.

«Ils sont vraiment fous». La Russie a visé l'Ukraine avec un missile à capacité nucléaire

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