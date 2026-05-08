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Religion Léon XIV célèbre son 1er anniversaire de pape en Italie du sud

ATS

8.5.2026 - 12:39

Léon XIV a déclaré se sentir «béni» alors qu'il célébrait vendredi son premier anniversaire à la tête de l'Église catholique par une visite dans le sud de l'Italie, après plusieurs semaines marquées par un bras de fer avec Washington.

Le pape Léon a parcouru la place de Pompéi à bord de sa papamobile, sous les regards des gens qui se penchaient aux fenêtres ou se rassemblaient sur les balcons pour l'apercevoir.
Le pape Léon a parcouru la place de Pompéi à bord de sa papamobile, sous les regards des gens qui se penchaient aux fenêtres ou se rassemblaient sur les balcons pour l'apercevoir.
ATS

Keystone-SDA

08.05.2026, 12:39

08.05.2026, 13:07

A l'occasion du premier anniversaire de son élection, le 8 mai 2025, le premier souverain pontife américain s'est rendu dans un sanctuaire de la ville de Pompéi fondé par un ancien prêtre sataniste.

«Quelle belle journée, tant de bénédictions», a lancé le pape à la foule de fidèles rassemblée dans l'église, parmi lesquels se trouvaient quelque 400 personnes malades et handicapées. «Je me sens particulièrement béni de pouvoir venir ici, dans ce sanctuaire... en ce jour anniversaire», a-t-il ajouté.

Léon XIV était arrivé à bord d'un hélicoptère, suscitant des cris de «Le pape est arrivé!» parmi les milliers de pèlerins rassemblés sur une vaste place à Pompéi.

«Je suis curieux de voir le nouveau pape. Je l'ai déjà vu à la télévision. Il n'est pas comme François (son prédécesseur, ndlr), qui est comme un membre de la famille, comme s'il était mon frère ou mon père. Il prêche la paix, mais je le trouve distant du peuple. C'est tout de même un bon pape», a déclaré vendredi matin à l'AFP Salvatore Sicca, 68 ans, de Naples. Le style mesuré et discret de Léon contraste avec celui, plus spontané, de François, le défunt pape argentin décédé le 21 avril de l'année dernière.

La visite de Léon, 70 ans, intervient au lendemain d'une audience accordée au secrétaire d'État américain Marco Rubio, destinée à apaiser les tensions après les critiques cinglantes formulées par le président américain Donald Trump à l'encontre des positions anti-guerre du pape.

Parmi les fidèles à Pompéi, Mariella Annunziata, 52 ans, a déclaré que le pape avait répondu «avec élégance» aux propos de Trump. «Il n'a pas cédé à la provocation», a-t-elle déclaré, ajoutant que le pape «semble avoir une vision très internationale».

«Bonjour Pompéi»

Au cours de cette visite, le pape Léon a parcouru la place de Pompéi à bord de sa papamobile, sous les regards des gens qui se penchaient aux fenêtres ou se rassemblaient sur les balcons pour l'apercevoir. Il a salué la foule à l'extérieur en lançant un «Bonjour Pompéi!» avant d'entrer dans la basilique.

Le pape se rendait au sanctuaire de la Vierge du Rosaire de Pompéi, situé près des ruines de l'ancienne ville romaine détruite par une éruption volcanique.

Au cours d'une messe en plein air, le pape a réitéré son message contre la guerre en déclarant: «Nous ne pouvons pas nous résigner face aux images de mort que nous voyons chaque jour aux informations».

Il a également prié pour que Dieu «éclaire tous ceux qui assument des responsabilités particulières en matière de gouvernance» et pour un «engagement renouvelé» en faveur de la fin de toutes les guerres.

Léon XIV a évoqué ce sanctuaire dans son premier discours prononcé depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il abrite la dépouille de Bartolo Longo, un saint du XIXe siècle qui a retrouvé la foi catholique après avoir été prêtre sataniste.

Ce sanctuaire entretient également un lien étroit avec Léon XIII – le pape du XIXe siècle qui a inspiré l'actuel souverain pontife par sa défense des ouvriers -, lequel en a fait une basilique pontificale en 1901. Son fondateur, Bartolo Longo, a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 1980 et canonisé – déclaré saint – par Léon XIII en octobre 2025.

Ce voyage d'une journée marque la première de plusieurs courtes visites pastorales prévues cet été en Italie, et intervient deux semaines après une tournée dans quatre pays africains.

Plus tard dans la journée de vendredi, le pape se rendra à Naples, la métropole grouillante du sud de l'Italie, où il vénérera les reliques de San Gennaro, le saint patron de la ville, et saluera la foule sur la Piazza del Plebiscito.

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