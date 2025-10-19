  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rome Léon XIV proclame sept nouveaux saints, dont trois religieuses

ATS

19.10.2025 - 12:11

Les cloches ont retenti dimanche sur la place Saint-Pierre alors que le pape Léon XIV a créé sept nouveaux saints, dont le premier originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un archevêque exécuté lors du génocide arménien et le «médecin des pauvres» vénézuélien.

D'immenses portraits des sept personnes ont été déployés depuis les fenêtres surplombant la place Saint-Pierre.
D'immenses portraits des sept personnes ont été déployés depuis les fenêtres surplombant la place Saint-Pierre.
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 12:11

19.10.2025, 12:18

Lors de cette messe solennelle qui a débuté à 10h30 place Saint-Pierre au Vatican ont également été canonisées trois religieuses qui ont consacré leur vie aux pauvres et aux malades, ainsi que l'ancien prêtre sataniste Bartolo Longo. Né en 1841, cet avocat italien avait embrassé la foi catholique et fondé le sanctuaire pontifical de la Sainte Vierge du Rosaire de Pompéi.

Parmi les bienheureux canonisés figure également le premier saint natif de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le laïc Peter To Rot (1912-1945), exécuté par les Japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que Ignazio Choukrallah Maloyan, évêque arménien et martyr tué en 1915 par les forces ottomanes pour avoir refusé de se convertir à l'islam.

Assorti à la soutane. Un cadeau insolite pour le pape Léon, «ravi»!

Assorti à la soutaneUn cadeau insolite pour le pape Léon, «ravi»!

A leurs côtés, le laïc vénézuélien José Gregorio Hernandez Cisneros (1864-1919), que le pape François avait qualifié de «médecin proche des plus faibles», déjà vénéré dans son pays.

Également originaire du Venezuela, Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, religieuse née sans bras gauche, a surmonté son handicap pour fonder la Congrégation des Servantes de Jésus avant sa mort en 1977. Elle devient ainsi la première sainte du pays sud-américain.

Les religieuses italiennes canonisées sont Vincenza Maria Poloni, fondatrice au XIXe siècle de l'Institut des Soeurs de la Miséricorde de Vérone, qui soigne principalement les malades dans les hôpitaux, et Maria Troncatti (1883-1969), qui avait consacré sa vie à aider la population indigène en Equateur.

Formule de canonisation

D'immenses portraits des sept personnes ont été déployés depuis les fenêtres surplombant la place alors que Léon, le premier pape américain, sortait de la basilique Saint-Pierre vêtu d'une soutane blanche cérémonielle et coiffé d'une mitre blanche, précédé par des évêques et cardinaux vêtus de blanc.

«C'est un grand honneur». Le pape remercie la Garde suisse lors de la prestation de serment

«C'est un grand honneur»Le pape remercie la Garde suisse lors de la prestation de serment

Le cardinal Marcello Semararo, préfet du Dicastère pour les Causes des Saints, a lu à haute voix les profils des sept sous les applaudissements de la foule, avant que le pape ne prononce la formule de canonisation, un décret dans lequel ils sont officiellement déclarés saints.

Il s'agit de la deuxième cérémonie de canonisation présidée par le pape américain depuis son élection à la tête de l'Église catholique le 8 mai. En septembre, il a proclamé saints les Italiens Carlo Acutis – un adolescent surnommé «geek de Dieu» emporté par une leucémie à l'âge de 15 ans en 2006 – et Pier Giorgio Frassati, considéré comme un modèle de charité, décédé en 1925.

Sobriété papale. Le pape Léon XIV fête ses 70 ans, sans cérémonial

Sobriété papaleLe pape Léon XIV fête ses 70 ans, sans cérémonial

La canonisation – étape finale vers la sainteté dans l'Eglise catholique, succédant à la béatification – est le fruit d'un long processus et ne peut être approuvée que par le pape. Elle requiert trois conditions: être mort depuis cinq ans au moins, avoir mené une vie chrétienne exemplaire et avoir accompli au moins deux miracles.

Les plus lus

Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»
Le prince Andrew aurait tenté de discréditer son accusatrice
Braquage au Louvre : un des bijoux dérobés a été retrouvé
Zelensky presse ses alliés de prendre des «mesures décisives»
Walder en tête : les Verts sauvent leur siège au Conseil d’État face à l’UDC
«Nous avons perdu notre frère» : Sam Rivers est mort à l'âge de 48 ans