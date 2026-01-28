  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Médias Une ONG tire la sonnette d’alarme sur dix « crises humanitaires oubliées » en 2025

ATS

28.1.2026 - 10:11

Conflit en Centrafrique, pire sécheresse en 100 ans en Namibie ou isolement de la Corée du Nord: l'ONG Care alerte mercredi sur les dix «crises humanitaires oubliées» en 2025, très majoritairement en Afrique, touchant environ 43 millions de personnes, dans un rapport publié un an après l'annonce du gel de l'aide par Washington.

Une manifestation en République centrafricaine, l’une des dix crises humanitaires oubliées recensées par l’ONG Care (photo d’illustration).
Une manifestation en République centrafricaine, l’une des dix crises humanitaires oubliées recensées par l’ONG Care (photo d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

28.01.2026, 10:11

Pour déterminer les crises «les moins médiatisées», cette ONG a comptabilisé, de janvier à septembre 2025, les articles dans près de 350'000 médias en ligne dans le monde, en cinq langues.

Résultat: 1532 articles ont été consacrés à la République centrafricaine, déchirée par une guerre civile dans les années 2010 et où environ 2,4 millions de personnes sont «en situation d'urgence humanitaire», d'après Care, 63 fois moins que les 96'927 publications sur le mariage du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, à Venise en juin.

Nations Unies. Le chef de l'ONU critique les pays qui «sonnent le glas de la coopération internationale»

Nations UniesLe chef de l'ONU critique les pays qui «sonnent le glas de la coopération internationale»

«Sans articles, pas de pression publique. Sans pression publique, pas de décisions politiques. Sans décisions politiques, pas de financements humanitaires», affirme Care.

«En 2025, les plans humanitaires des Nations unies pour le Zimbabwe ou le Malawi n'étaient financés qu'à 14%», argumente l'ONG, précisant qu'à ces «déficits structurels» s'ajoutent «des coupes budgétaires brutales décidées par les Etats-Unis et par une dizaine de pays européens, dont la France, qui ont entraîné une baisse de près de la moitié de l'aide humanitaire mondiale».

«On n'avait pas connu une telle remise en question idéologique et financière de la notion même de solidarité internationale depuis la Seconde Guerre mondiale», s'inquiète auprès de l'AFP Adéa Guillot, porte-parole de Care France.

Femmes et filles surtout

L'impact de ces crises «oubliées» et du manque de financements est «extrêmement fort» sur ces populations «en situation de faim, en situation de soif, en situation d'extrême pauvreté», avec des femmes et des filles «toujours touchées de manière disproportionnée» et exposées aux risques de violences sexuelles, rappelle Mme Guillot.

En 2025, la Centrafrique figure en tête du classement devant la Namibie, la Zambie, le Malawi, le Honduras, la Corée du Nord, l'Angola, le Burundi, le Zimbabwe et Madagascar.

«Pire crise humanitaire au monde». Survivants traumatisés et «conditions indignes» – Récit de la première mission de l'ONU à El-Facher

«Pire crise humanitaire au monde»Survivants traumatisés et «conditions indignes» – Récit de la première mission de l'ONU à El-Facher

Depuis dix ans et le début de ces rapports, le continent africain est «chaque année largement oubliée par les médias», note Care.

«Il est profondément préoccupant que 80% des crises sous-médiatisées (en 2025) soient en Afrique et même 60% dans le sud de l'Afrique», souligne Charlene Pellsah Ambali, directrice adjointe de Care Zimbabwe.

«Pour nous, en Afrique, y compris au Zimbabwe, nos crises ont tendance à être longues, à commencer lentement, à être complexes» et «elles ne font pas toujours les gros titres», a-t-elle déploré lors d'un point presse mardi en visioconférence.

Les plus lus

États-Unis : peut-on vraiment comparer la situation actuelle aux débuts du Troisième Reich?
Kim Jong Un craint de subir le même sort que Maduro
Crans-Montana : la police a effacé les images de vidéosurveillance du 31 décembre