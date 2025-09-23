  1. Clients Privés
Droits humains/Ukraine L'ONU dénonce des simulacres d'exécutions de détenus ukrainiens

ATS

23.9.2025 - 10:01

L'ONU dénonce de nombreux abus contre les civils ukrainiens détenus dans les territoires contrôlés par l'armée russe. Dans un rapport publié mardi à Genève, elle cible notamment des simulacres d'exécutions.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dirigé par Volker Türk dénonce à nouveau de nombreux abus contre les civils ukrainiens retenus par la Russie (archives).
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dirigé par Volker Türk dénonce à nouveau de nombreux abus contre les civils ukrainiens retenus par la Russie (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.09.2025, 10:01

23.09.2025, 11:06

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme avait relayé une première évaluation en 2023. Dans ce second rapport sur les détentions dans le cadre du conflit, il estime à nouveau que de la torture et d'autres abus ont été perpétrés de manière large et systématique par la Russie.

Parmi les 215 prisonniers libérés interrogés, plus de 90% ont subi des chocs électriques, des menaces de violences contre leurs proches et contre eux et des violences sexuelles. Et ils parlent aussi de manque de nourriture et médicaments.

Le Haut-Commissariat déplore l'application du Code pénal russe dans l'est de l'Ukraine, Moscou violant le droit international humanitaire (DIH). Cette situation a provoqué des détentions arbitraires et des inquiétudes sur des disparitions forcées.

