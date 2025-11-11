  1. Clients Privés
«Preuves cachées» L'ONU demande des investigations après les violences en Tanzanie

ATS

11.11.2025 - 15:03

L'ONU demande des investigations après les décès et les violations dans le cadre des élections récentes en Tanzanie. Mardi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme s'est dit inquiet d'indications sur un retrait de corps de la rue par les forces de sécurité.

Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk est inquiet après des indications de retrait des cadavres des victimes par les forces de sécurité tanzaniennes (archives).
Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk est inquiet après des indications de retrait des cadavres des victimes par les forces de sécurité tanzaniennes (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 15:03

11.11.2025, 15:13

Les responsables doivent être poursuivis, selon Volker Türk. Selon des indications reçues par le Haut-Commissariat, des centaines de personnes auraient été tuées et un nombre inconnu d'individus ont été blessés ou arrêtés.

Mais il n'a pu vérifier ces chiffres en raison de la situation sécuritaire et les coupures d'Internet après les élections de fin octobre.

M. Türk demande aux autorités de dévoiler où sont les personnes portées disparues et de rendre les cadavres des victimes. Les forces de sécurité auraient également retiré des corps des hôpitaux pour «cacher les preuves», ajoute-t-il aussi.

Il demande à nouveau la libération sans conditions des opposants arrêtés avant le scrutin et de toutes les autres personnes détenues arbitrairement depuis les élections. Plus de 150 individus auraient être emprisonnés. L'ONU demande aux autorités de garantir les droits des détenus.

Tanzanie. La présidente sortante élue avec «97,66» des voix

TanzanieLa présidente sortante élue avec «97,66» des voix

