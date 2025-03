L'ONU estime un réel rétablissement de la Syrie impossible sans la levée des sanctions américaines. Elle affirme que l'investigation sur les attaques dans l'ouest du pays, un prochain gouvernement provisoire et la nomination d'une Assemblée du peuple seront importants.

Les décisions de la Suisse et d'autres pays européens de renoncer à certaines de leurs sanctions peuvent ouvrir des possibilités sur l'électricité, la santé, l'éducation et des prestations financières limitées (image symbolique, archives). IMAGO/IP3press

Keystone-SDA ATS

«La meilleure solution est de mettre un terme aux besoins humanitaires et d'avoir un environnement favorable pour l'emploi, la production de revenus, le retour des industriels» et l'investissement étranger, a dit jeudi à Genève l'émissaire adjointe de l'ONU Najat Rochdi. «Rien de tout cela n'est entièrement possible à moins que les Etats-Unis ne lèvent leurs sanctions», a-t-elle affirmé aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU).

Les décisions de la Suisse et d'autres pays européens de renoncer à certaines des leurs peuvent ouvrir des possibilités sur l'électricité, la santé, l'éducation et des prestations financières limitées, selon elle. Mais elles ne permettront pas un «réel rétablissement» du pays.

L'ONU salue également la récente déclaration constitutionnelle syrienne. Environ la moitié de ses suggestions ont été prises en considération. Parmi elles figurent notamment les dispositifs sur le droit international et les droits humains pour protéger les civils. «Pour nous, c'était extrêmement important», glisse Mme Rochdi, qui a passé de nombreuses semaines à Damas depuis janvier.

L'indépendance de la justice, des «efforts» sur la répartition des pouvoirs et les droits des femmes ont également été considérés. «Mais il y a de nombreux autres exemples», dit l'émissaire adjointe. En revanche, la limitation plus large des pouvoirs du président n'a pas été accueillie favorablement.

Mise en garde liée aux violences

L'ONU insiste sur l'importance de la Commission d'enquête promise par les autorités provisoires après la récente contre-offensive contre les alaouites dans l'ouest du pays qui a tué, selon une ONG, plus de 1000 civils. «Ce sera crucial», estime Mme Rochdi, tout autant que les prochaines étapes institutionnelles avant des élections générales.

Elle redoute également de nouveaux affrontements entre les forces de sécurité avec les partisans du président déchu Bachar al-Assad. Si elles ont lieu, il faut que les parties «honorent les règles d'engagement», surtout pour protéger les civils, dit-elle.

Et de saluer à nouveau en revanche le récent accord entre Damas et les Kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) du nord-est du pays pour une approche unifiée. Toutes les institutions civiles et militaires pilotées par ceux-ci dans le nord-est du pays dépendront désormais du pouvoir central. L'arrangement reconnaît aussi la minorité kurde comme une «composante indispensable» de l'Etat syrien.

Format de discussions déplacé de Genève à Damas

Mme Rochdi met toutefois en garde sur l'importance d'avoir une approche qui associe toutes les communautés. Il faut que les décisions ne soient pas plus favorables pour certaines d'entre elles.

Après l'arrivée des nouvelles autorités provisoires, plusieurs formats menés à Genève vont ou pourraient être déplacés à Damas. Mme Rochdi préside le groupe du travail humanitaire qui a été longtemps la seule plateforme qui rassemblait tous les acteurs liés au conflit. Les membres discutent actuellement de le rapatrier en Syrie et de la possibilité.

«Nous maintenons pour le moment les rencontre à Genève», dit Mme Rochdi. «Personne ne veut le démanteler», encore selon elle. Le format des femmes et celui de la société civile, soutenu par la Suisse, vont eux se réunir en avril pour la première fois à Damas, ajoute-t-elle.