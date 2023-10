L'ONU met en cause l'armée russe dans un tir de missile début octobre sur un café à Groza, en Ukraine, qui a fait 59 victimes. Dans un rapport publié mardi, elle parle de «raisons valables» de penser qu'aucune cible militaire légitime ne se trouvait près de ce site.

Le missile avait détruit entièrement le café et tué des dizaines de victimes en Ukraine (archives). ATS

Deux missions d'établissement des faits ont été menées par la Mission de l'ONU de surveillance des droits humains en Ukraine. Des témoins, du personnel médical et des habitants ont été interrogés.

Parmi les victimes se trouvaient plus de 35 femmes et un enfant de huit ans, tous des civils. La déflagration a entièrement détruit le café et un petit magasin.

Selon le rapport, l'armée russe n'a pas fait ce qu'il fallait pour vérifier que la cible était militaire. Ou elle a délibérément attaqué des civils et des infrastructures civiles. Ces deux scénarios violent le droit international humanitaire (DIH).

L'ONU appelle la Russie à mener une investigation entière, à poursuivre les responsables et à empêcher des attaques similaires. Elle lui demande des réparations adaptées pour les victimes et leurs proches.

sn, ats