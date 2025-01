L'ONU a relocalisé son personnel non indispensable qui se trouvait à Goma, dans l'est de la RDC, où sont entrés lundi les rebelles du M23. Des indications de viols perpétrés par les combattants et de pillages ont été relayées, a dit mardi un porte-parole à Genève.

Les rebelles du M23 et l'armée rwandaise ont désarmé les soldats congolais. ATS

Keystone-SDA, sn, ats ATS

«Le personnel indispensable» reste présent, a aussi affirmé à la presse ce responsable du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Des tirs, y compris de mortier, étaient encore entendus mardi matin dans la ville de l'Est de la Républiquer démocratique du Congo (RDC). Des pillages et des violences contre des sites humanitaires, y compris du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont également menés.

L'électricité, Internet et l'accès à l'eau sont coupés. «Goma est encore hors ligne», a aussi ajouté le porte-parole. Selon une responsable du Programme alimentaire mondial (PAM) en RDC, les défis de ceux qui fuient la ville sont énormes. Environ un demi-million de personnes ont quitté leur habitation ces dernières semaines.