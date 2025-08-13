  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits humains L'ONU «scandalisée» après les civils tués à Abou Chouk au Soudan

ATS

13.8.2025 - 16:51

L'ONU est «scandalisée» après l'attaque qui a tué lundi au moins 57 civils à El-Facher et dans le camp d'Abou Chouk au Soudan. Mercredi à Genève, le haut commissaire aux droits de l'homme a dit que son bureau suivait les accusations d'exécutions de déplacés.

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande aux parties au conflit d'établir des pauses humanitaires dans les territoires assiégés au Soudan (archives).
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande aux parties au conflit d'établir des pauses humanitaires dans les territoires assiégés au Soudan (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 16:51

13.08.2025, 16:56

«C'est avec consternation que nous avons vu à nouveau une horreur inenvisageable pour les civils à El-Facher», affirme l'Autrichien. «Ces attaques répétées» posent de graves questions sur des violations du droit international humanitaire (DIH) et sont «entièrement inacceptables et doivent s'arrêter», selon lui.

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont ciblé à de nombreuses reprises les camps de déplacés à El-Facher et dans les territoires environnants. Le site d'Abou Chouk a été attaqué au moins à 16 reprises par ce groupe entre janvier et juin, faisant plus de 210 victimes.

«Je sonne à nouveau l'alarme sur la menace grave de persécution motivée par des raisons ethniques», ajoute encore le haut commissaire. Des membres du Haut-Commissariat ont récemment discuté avec plus de 150 rescapés d'une attaque contre le camp de Zamzam il y a quelques mois. Ceux-ci ont corroboré de précédentes indications de tueries, viols répandus, disparitions forcées ou encore torture.

Pauses humanitaires

L'Autrichien demande à nouveau aux parties au conflit de protéger les civils et il leur enjoint d'établir des pauses humanitaires dans les territoires assiégés. Les responsables de violations doivent être poursuivis, selon lui.

La Mission d'établissement des faits a à plusieurs reprises dénoncé de la part des paramilitaires des actes équivalant à des crimes contre l'humanité. L'armée soudanaise s'est elle vu reprocher de possibles crimes de guerre.

En plus de deux ans de conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, dont au moins 4300 civils l'année dernière, selon l'ONU. Des régions sont exposées à la famine.

Le conflit a fait près de 13 millions de déplacés, dont plus de quatre millions de réfugiés. Au total, 25 millions de personnes sont gravement affamées et 40% de la population a besoin urgemment d'une assistance sanitaire. Des dizaines de millions d'individus doivent être aidés.

Les plus lus

Il provoque un grave accident au volant d'un bolide, il est expulsé de Suisse
«L'année scolaire qui commence sera chaude, et pas uniquement à cause de la canicule»
Genève trie les véhicules: pas de centre-ville pour les plus polluants
Les organisateurs jouent un mauvais tour à Stan Wawrinka !
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Pas d’accord avec les États-Unis : le coût des F-35 dépassera six milliards de francs