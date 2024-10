L'ONU, avec l'aide de la Suisse, veut attirer un financement innovant pour le déminage en Ukraine. Mardi à Genève, elle a dévoilé deux propositions pour tenter d'alimenter les plus de 34 milliards de dollars qui devront être trouvés pour assister ce pays.

Mardi à Genève, l'ONU a dévoilé deux propositions pour tenter d'alimenter les plus de 34 milliards de dollars qui devront être trouvés pour assister ce pays. IMAGO/IP3press

ATS

Première suggestion, une obligation financière doit permettre d'établir des synergies entre les efforts de déminage et ceux pour faire passer l'Ukraine à une agriculture durable. Notamment pour la production de blé hivernal.

La seconde initiative, des partenariats entre public et privé, liera la décontamination aux énergies renouvelables. Avec cette approche déjà jusqu'en 2026, «nous pouvons aider à la relance économique» de l'Ukraine, dit le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans ce pays.

Des décennies

Jusqu'à un quart du territoire ukrainien pourrait être contaminé. Même si 10% seulement devraient a priori devoir être nettoyés, ajoute le responsable. La contamination a coûté déjà au total 11 milliards de dollars en termes de pertes de Produit intérieur brut (PIB). Et près de 400 personnes ont elles été tuées.

Le nettoyage des mines et autres restes explosifs prendra des décennies. Au moins une si les technologies innovantes permettent d'identifier plus rapidement les territoires à décontaminer.

Le rapport recommande une analyse des composantes économiques et une collaboration entre gouvernements, investisseurs, institutions financières et acteurs du déminage, de l'énergie et de l'agriculture. Il doit aider à la nouvelle politique ukrainienne sur le déminage jusqu'en 2033, approuvée récemment par les autorités.

sn, ats