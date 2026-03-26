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Guerre au Moyen-Orient Trump affirme que l'opération en Iran est «en avance sur le calendrier»

ATS

26.3.2026 - 18:10

Donald Trump a assuré jeudi que l'opération militaire en Iran était «extrêmement» en avance sur le calendrier initial et qu'elle finirait «bientôt».

«Après 26 jours», a déclaré Donald Trump, «nous sommes extrêmement, vraiment, très en avance sur le calendrier». Il a aussi répété que l'Iran le «suppliait» de conclure un accord.
«Après 26 jours», a déclaré Donald Trump, «nous sommes extrêmement, vraiment, très en avance sur le calendrier». Il a aussi répété que l'Iran le «suppliait» de conclure un accord.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.03.2026, 18:10

Son émissaire spécial, Steve Witkoff, a lui assuré qu'il existait des «signaux forts» sur la «possibilité» d'un accord avec les Iraniens, confirmant que Washington avait soumis à Téhéran un plan de cessation des hostilités en 15 points, par l'intermédiaire du Pakistan.

«Nous avions estimé que cela prendrait environ quatre à six semaines pour accomplir notre mission», a dit le président américain pendant un Conseil des ministres à la Maison Blanche, en décrivant ensuite l'offensive, débutée le 28 février, comme un «petit détour» qui «finirait bientôt».

«Après 26 jours», a-t-il déclaré, «nous sommes extrêmement, vraiment, très en avance sur le calendrier». Donald Trump a répété que l'Iran le «suppliait» de conclure un accord.

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«Nous verrons où ça nous mènera, si nous pouvons convaincre l'Iran que nous sommes arrivés à un point de rupture où il n'y a plus d'alternative pour eux autre que plus de morts et de destructions», a déclaré Steve Witkoff quant à l'éventualité d'un règlement diplomatique du conflit.

«Signaux forts»

«Nous avons des signaux forts que c'est une possibilité», a-t-il ajouté, sans préciser avec qui les Etats-Unis négociaient.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, maintenait encore mercredi que l'Iran comptait «continuer à résister». La République islamique veut «mettre fin à la guerre à ses propres conditions», soulignait-il, relevant que la seule transmission de messages ne pouvait «en aucun cas être qualifiée de dialogue ni de négociation».

Le vice-président américain, JD Vance, a pour sa part dit que les Etats-Unis avaient désormais «la capacité d'utiliser tous les outils à leur disposition pour assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire», en évoquant à la fois des options «diplomatiques» et «militaires.»

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Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, après avoir critiqué le traitement de la guerre au Moyen-Orient par les médias américains, a lui assuré que pour l'instant les Etats-Unis continuaient à «négocier avec des bombes».

Le chef de la diplomatie, Marco Rubio, a de son côté jugé que les alliés des Etats-Unis devraient être «reconnaissants» envers Donald Trump d'avoir engagé cette opération militaire, menée en coordination avec Israël.

Le président américain critique avec une virulence croissante l'attitude de ses alliés au sein de l'Otan, qui ont rejeté ses demandes d'aide pour rouvrir le détroit d'Ormuz.

«Je suis tellement déçu par l'Otan, parce que ceci était un test pour l'Otan», a dit Donald Trump pendant le conseil des ministres. Les Etats-Unis «s'en souviendront», a-t-il ajouté.

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