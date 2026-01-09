  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Malgré les menaces de Trump L'Otan est «loin d'être en crise», assure son général en chef

ATS

9.1.2026 - 16:30

L'Otan est loin d'être en crise et est prête à défendre ses pays membres, a assuré vendredi le commandant suprême des forces alliées en Europe, malgré les menaces de Donald Trump de s'emparer de force du Groenland, territoire autonome du Danemark.

«Jusqu'à présent, cela n'a eu aucun impact sur mon travail au niveau militaire, donc je dirais simplement que nous sommes prêts à défendre chaque pouce de l'Alliance, aujourd'hui encore», a déclaré le général américain Alexus Grynkewich.
«Jusqu'à présent, cela n'a eu aucun impact sur mon travail au niveau militaire, donc je dirais simplement que nous sommes prêts à défendre chaque pouce de l'Alliance, aujourd'hui encore», a déclaré le général américain Alexus Grynkewich.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.01.2026, 16:30

«Jusqu'à présent, cela n'a eu aucun impact sur mon travail au niveau militaire, donc je dirais simplement que nous sommes prêts à défendre chaque pouce de l'Alliance, aujourd'hui encore», a déclaré le général américain Alexus Grynkewich, en déplacement en Finlande. «Je considère que nous sommes loin d'être en situation de crise à l'heure actuelle», a-t-il affirmé.

Le Danemark – Groenland compris – est membre de l'Otan et une attaque américaine contre l'un des membres de l'Alliance signifierait «la fin de tout», a averti sa Première ministre Mette Frederiksen.

Le président américain martèle que les Etats-Unis doivent prendre le contrôle du Groenland pour assurer leur propre sécurité face à la Chine et à la Russie.

La Maison Blanche, tout en refusant d'exclure l'option militaire, a fait savoir que le président réfléchissait «activement» à un achat de l'immense île arctique, sans préciser quelle forme exactement cette transaction pourrait prendre.

Inquiétude européenne

Par ailleurs, Donald Trump a reconnu, dans un entretien au New York Times jeudi, qu'il lui faudrait peut-être choisir entre la préservation de l'intégrité de l'Otan ou le contrôle du territoire danois.

Interrogé sur ces déclarations à Vantaa, une ville au nord de Helsinki, le commandant suprême Grynkewich n'a pas souhaité s'épancher sur «l'aspect politique» de la question groenlandaise. «Nous essayons de dissuader toute action contre le territoire de l'alliance. Je pense que nous y parvenons. Nous le constatons chaque jour», a-t-il toutefois souligné.

Les revendications du président américain concernant le Groenland inquiètent les pays européens membres de l'Otan, qui y voient une menace existentielle pour l'alliance de défense. Le Danemark a reçu jusqu'à présent le soutien de l'Italie, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni face aux revendications du président américain.

Les plus lus

Le gérant du bar placé en détention préventive
La Suisse se recueille - Suivez la journée d’hommage aux victimes en direct
«Ce n'est pas un accident» - Giorgia Meloni réclame que les responsabilités soient établies
«Faisons en sorte que cette douleur ne soit pas vaine» : le message d'espoir de trois jeunes
Le missile Orechnik, un message de Poutine à l'Europe et à Washington
Le canton du Valais n'avait pas été alerté sur Le Constellation