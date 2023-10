L'Otan et Macron condamnent les «attentats terroristes», l'Iran se dit «fière»

L'Otan condamne «fermement» les «attentats terroristes» du Hamas contre Israël, a déclaré samedi un porte-parole de l'Alliance. Condamnation de la France également, après que le président Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue Isaac Herzog, et le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu.

Des Palestiniens brandissant leur drapeau national et célèbrant la destruction d'un char israélien près de la bande de Gaza, samedi 7 octobre 2023. KEYSTONE

«Nous condamnons fermement les attentats terroristes perpétrés aujourd'hui par le Hamas contre Israël, partenaire de l'Otan. Nos pensées vont aux victimes et à toutes les personnes touchées. Le terrorisme est une menace fondamentale pour les sociétés libres, et Israël a le droit de se défendre», a déclaré le porte-parole Dylan White sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Quant à Emmanuel Macron, il «condamne les attaques menées depuis Gaza contre Israël, ses soldats et sa population», en martelant, dans un message publié sur la plateforme X, que «la France est solidaire d'Israël et des Israéliens, attachée à leur sécurité et à leur droit de se défendre».

Dans la matinée, M. Macron avait déjà exprimé sa «pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches», en écho à la condamnation exprimée plus tôt dans la matinée par le ministère des Affaires étrangères. «La violence est une impasse», avait estimé la cheffe de la diplomatie, Catherine Colonna.

Téhéran fière

A l'opposé, un conseiller militaire du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué samedi la «fière» offensive déclenchée par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël depuis la bande de Gaza, a rapporté un média local.

«Nous soutenons cette fière opération 'déluge d'Al-Aqsa' et nous sommes sûrs que le front de la résistance la soutient également», a déclaré le général des Gardiens de la révolution Yahya Rahim-Safavi, cité par l'agence Isna.

Le «front de la résistance» est le terme employé en Iran pour évoquer les mouvements palestiniens, libanais, syriens et autres, proches de l'Iran et opposés à Israël, l'ennemi juré de la République islamique.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a lui aussi salué l'offensive du Hamas, dans une interview accordée à l'agence Isna.

«La résistance a jusqu'à présent remporté des victoires spectaculaires au cours de cette opération», a-t-il ajouté, parlant d'"un moment brillant dans l'histoire de la lutte» des Palestiniens contre Israël.

L'offensive du Hamas «a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de la résistance et des opérations armées contre les occupants dans les terres occupées», a déclaré M. Kanani.

Iraniens dans la rue

Le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, qui dispose d'une puissante branche armée, a pour sa part félicité le Hamas pour son «opération héroïque à grande échelle».

Lors d'une session parlementaire, des députés iraniens ont scandé «A bas Israël», «A bas l'Amérique» et «Bienvenue à la Palestine», d'après une vidéo publiée par l'agence de presse Tasnim.

Samedi, des dizaines de personnes se sont rassemblées sur la place Felestin (Palestine) à Téhéran, brandissant le drapeau palestinien et des photos de Qassem Soleimani, l'ancien chef de la Force Qods chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, tué en 2020 dans un raid américain à Bagdad.

La République islamique d'Iran ne reconnaît pas l'Etat israélien et le soutien à la cause palestinienne est une constante de sa politique étrangère depuis la révolution de 1979.

