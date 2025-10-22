Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a relativisé mercredi à Washington l'existence de potentielles tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il a assuré que le président américain était le seul à même d'apporter une «paix durable» en Ukraine.

Donald Trump avait reçu vendredi son homologue ukrainien à la Maison Blanche pour des discussions décrites comme «tendues» par un haut responsable ukrainien. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Donald Trump avait reçu vendredi son homologue ukrainien à la Maison Blanche pour des discussions décrites comme «tendues» par un haut responsable ukrainien.

La rencontre s'était achevée sans annonce de fourniture de missiles américains Tomahawk à Kiev, et avait accru les inquiétudes en Europe sur la volonté et la capacité du dirigeant américain à parvenir à un accord mettant fin au conflit lancé par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie début 2022.

Interrogé mercredi par la presse au Capitole de Washington, Mark Rutte a rejeté l'idée selon laquelle son déplacement aux Etats-Unis était le signe que la rencontre entre les présidents américain et ukrainien avait été un échec. «Ce fut une bonne rencontre, ce fut une rencontre réussie. C'est exactement ce dont nous avons besoin», a-t-il déclaré, assurant que sa propre visite à la Maison Blanche, prévue le même jour, avait été planifiée avant vendredi.

A un journaliste qui lui demandait s'il était inquiet que Vladimir Poutine ait convaincu Donald Trump d'adoucir sa posture envers la Russie, le secrétaire général a déclaré avoir «une confiance totale dans le président Trump». «Il est le seul à pouvoir parvenir» à un accord de paix en Ukraine, a-t-il ajouté.

Discussions en cours

Le sénateur républicain Thom Tillis, qui a accueilli Mark Rutte pour des discussions au Congrès américain, a affirmé que les discussions étaient toujours en cours concernant la fourniture de missiles américains Tomahawk à l'Ukraine.

Fournir ces missiles, que Kiev réclame pour mener des frappes en profondeur sur la Russie, «serait significatif, car nous connaissons tous leurs caractéristiques et leur portée», a déclaré le sénateur à l'AFP, avant de souligner un potentiel «avantage stratégique qui pourrait aller même au-delà de l'aspect tactique» pour l'Ukraine.

Après avoir reçu Volodymyr Zelensky vendredi, Donald Trump devait rencontrer Vladimir Poutine à Budapest dans les deux prochaines semaines, mais le président américain a déclaré mardi avoir mis ce projet de côté, car il ne voulait pas d'une rencontre «pour rien».

Et selon la Maison Blanche, aucune réunion entre les dirigeants américain et russe n'est prévue «dans un avenir proche». La Russie a de son côté affirmé mercredi que les préparatifs en vue d'une rencontre entre les deux présidents «se poursuivaient».