  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«L'une des zones les plus stratégiques» Opération en Finlande et en Suède : l'Otan renforce la sécurité dans le Grand Nord

ATS

6.6.2026 - 17:50

Des forces terrestres de l'Otan ont démarré leurs opérations en Finlande et en Suède samedi, afin de renforcer la sécurité dans le Grand Nord. La région observe l'activité militaire russe et suscite l'intérêt de la Chine, a indiqué l'Alliance.

«Cette région est l'une des zones les plus importantes sur le plan stratégique», avec un environnement parmi les plus difficiles au monde, a souligné le général américain Alexus Grynkewich, le commandant suprême des forces de l'Otan en Europe.
«Cette région est l'une des zones les plus importantes sur le plan stratégique», avec un environnement parmi les plus difficiles au monde, a souligné le général américain Alexus Grynkewich, le commandant suprême des forces de l'Otan en Europe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.06.2026, 17:50

A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les deux pays nordiques avaient abandonné des décennies de non-alignement militaire pour devenir membres de l'Otan. La Finlande a intégré l'Alliance en 2023 et la Suède en 2024. Les opérations entamées samedi visent à soutenir la défense du flanc nord-est de l'Otan.

«Cette région est l'une des zones les plus importantes sur le plan stratégique», avec un environnement parmi les plus difficiles au monde, a souligné le général américain Alexus Grynkewich, le commandant suprême des forces de l'Otan en Europe.

La création des Forces terrestres avancées de l'Otan en Finlande place un groupement tactique suédois à Boden, en Suède, ainsi qu'un élément multinational d'état-major à Rovaniemi, en Finlande.

«Journée historique»«Bienvenue» à la Finlande dans l'Otan, la Suède en ligne de mire

Mise en place en moins de deux ans

La décision de créer ces forces a été prise en 2024 par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Otan lors du sommet de Washington. Leur mise en place a été achevée en moins de deux ans, souligne l'Alliance atlantique.

Les Forces terrestres avancées de l'Otan en Finlande, ainsi qu'une autre mission baptisée Sentinelle arctique, visent à défendre le territoire de l'Alliance et «garantir la sécurité de l'Arctique et du Grand Nord, notamment au regard de l'activité militaire russe et de l'intérêt croissant de la Chine pour cette région», selon Alexus Grynkewich.

Les plus lus

De la disparition de Lyhanna à une affaire d'Etat
Un mort dans un accident de randonnée en Gruyère
Allemagne : Le chancelier met en garde contre un succès électoral de l'extrême droite
Précoce et souveraine : Andreeva grave son nom dans le marbre !
Vatican : Une IA résout une énigme vieille de 400 ans et découvre des recettes insolites
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale